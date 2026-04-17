Гаранция от ЦИК: Машините не могат да бъдат манипулирани

По думите ѝ след инсталацията и пломбирането на устройствата външна намеса е невъзможна. Дори при опит за физическо повреждане или разглобяване машината няма как да бъде използвана или манипулирана, тъй като не може да бъде отключена или разпломбирана.

Нейкова съобщи още, че предстои доставката на специални шаблони за незрящи избиратели за предстоящия вот. Освен това Министерство на електронното управление е разработило QR кодове за отделните избирателни райони, чрез които гласоподавателите ще могат лесно да получат информация за кандидатските листи и да направят информиран избор, включително при преференциално гласуване.

Тя обърна внимание и на работата на секционните комисии, като призова членовете им да бъдат особено внимателни при попълването на протоколите с резултатите. Очаква се окончателните данни от изборите да бъдат налични в рамките на седмица след вота.

Към момента политическите партии и коалиции не предприемат значителни промени в съставите на секционните избирателни комисии, акцентира още Нейкова.