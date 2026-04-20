Глобален срив в ChatGPT, без достъп и в България

Платформата за мониторинг Downdetector отчете внезапен скок в докладите за неизправности веднага след началото на срива. Най-голяма концентрация на оплаквания беше регистрирана в Обединеното кралство и САЩ, където сигналите достигнаха съответно 7 600 и 1 700 за кратък период.

Специализираното издание TechRadar съобщи, че OpenAI вече официално е потвърдила за съществуването на техническия дефект.

В момента екипите на компанията разследват причините за инцидента, но все още липсва информация за времето, което ще бъде необходимо за пълното възстановяване на системата.

Това е поредното сериозно прекъсване за ChatGPT, който през последната година се наложи като основен инструмент за работа и комуникация в глобален мащаб.

Към момента потребителите продължават да срещат трудности при зареждането на интерфейса и генерирането на отговори.