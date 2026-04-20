Понеделник, 20 Април 2026, 21:32
Глобален срив в ChatGPT, без достъп и в България

Мащабен технически проблем прекъсна работата на популярния чатбот ChatGPT и остави милиони потребители по света без достъп до услугата. Сривът започна около 17:05 часа българско време и засегна както основната платформа, така и модела Codex. Информация за невъзможност за взаимодействие с изкуствения интелект постъпи от хиляди потребители, като сигнали за проблеми бяха регистрирани и на територията на България.
 

Платформата за мониторинг Downdetector отчете внезапен скок в докладите за неизправности веднага след началото на срива. Най-голяма концентрация на оплаквания беше регистрирана в Обединеното кралство и САЩ, където сигналите достигнаха съответно 7 600 и 1 700 за кратък период.

 

Специализираното издание TechRadar съобщи, че OpenAI вече официално е потвърдила за съществуването на техническия дефект.

 

В момента екипите на компанията разследват причините за инцидента, но все още липсва информация за времето, което ще бъде необходимо за пълното възстановяване на системата.

 

Това е поредното сериозно прекъсване за ChatGPT, който през последната година се наложи като основен инструмент за работа и комуникация в глобален мащаб.

 

Към момента потребителите продължават да срещат трудности при зареждането на интерфейса и генерирането на отговори.

