Предстои прокуратурата да удължи задържането им до 72 часа, след което ще поиска от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Осем души остават в тежко състояние



При катастрофата загинаха двама души, а общо 13 са пострадалите. Осем от тях са в тежко състояние, съобщава NOVA.





В единия автомобил са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

От болница „Пирогов“ съобщиха, че четирима от пострадалите са потърсили помощ в лечебното заведение. Сред тях е и 7-годишно момиче с контузия на крака, което е освободено за домашно лечение.

Трима млади мъже остават в болницата. Двама са настанени в травматологията, а един – в Клиниката по нервни болести.

Сред пострадалите има и две 15-годишни момчета, които са с леки наранявания.

Пожарникари предотвратили още по-тежка трагедия



Заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев заяви, че бързата реакция на пожарникарите е предотвратила възможността инцидентът да вземе още жертви.

По думите му автомобилът, ударил автобуса, е бил обхванат от пламъци и ако огънят не е бил потушен навреме, е съществувала опасност автобусът с пътници също да се запали.

„Пожарникарите пристигат първи, започват гасене, спират огъня и незабавно изваждат всички. Спасили са животи“, каза Кънев.

Той съобщи, че ще предложи целият екип на пожарната от участък „Кремиковци“ да бъде награден.





Проверяват и информация за чуждестранни книжки



Според наличната информация автомобилите са се движили с над 150 км/ч и призова прокуратурата да провери данни, че двамата шофьори може да са използвали чешки свидетелства за управление на моторни превозни средства.

Разследването на причините за катастрофата продължава. Властите изясняват точната скорост на движение, механизма на сблъсъка и евентуалната отговорност на участниците в инцидента.