Япония предупреждава за нов силен трус след земетресението от 7,7

Първоначално властите предупредиха за вълни до 3 метра, но най-голямата отчетена вълна достига около 80 см. Въпреки това Японската метеорологична агенция предупреди, че през следващата седмица е възможно ново, по-силно земетресение, включително с магнитуд над 8,0.

Трусът е усетен и в Токио. В северния остров Хокайдо, предупрежденията за цунами останаха в сила часове след земетресението.

„Веднага щом чухме предупреждението, всички излязохме от сградата“, разказва жена от Мианмар, живееща в Хокайдо. По думите ѝ този път разклащането е било сравнително слабо, но властите са призовали хората да останат в готовност.















Заради земетресението е нарушено движението на част от високоскоростните влакове, а около 100 домакинства са останали без ток. До момента няма данни за сериозни щети или пострадали.

Предупреждението за цунами обхвана част от източното крайбрежие на Япония. Това е второто по степен ниво на тревога.

Хората бяха призовани незабавно да се отдалечат от брега и речните корита и да потърсят по-високи и безопасни места.

„Вълните могат да се повтарят. Не напускайте безопасните зони, докато предупреждението не бъде отменено“, съобщиха от метеорологичната агенция.

По-късно предупреждението беше понижено, а малко преди полунощ, местно време – напълно отменено.

Япония се намира в т.нар. Огнен пръстен и е една от най-сеизмично активните страни в света. В страната се регистрират около 1500 земетресения годишно.

Споменът за катастрофалното земетресение през 2011 г., което предизвика цунами и отне живота на над 18 000 души, остава силен. Тогава аварията във Фукушима се превърна в една от най-тежките ядрени катастрофи в историята.