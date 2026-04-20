Язовирите са почти пълни, очакват се валежи и повишение на реките

Заради това започва контролирано изпускане на вода. Мярката е превантивна – идеята е да се освободи място, преди да дойдат новите валежи и снеготопенето, за да не се стигне до рязко преливане и риск за населени места надолу по течението.

Прогнозата на НИМХ показва, че времето ще се влоши още от днес следобед. Очакват се кратки, но интензивни валежи с гръмотевици, най-вече в източната част на страната и в планините. Дъждовете ще продължат и през следващите три дни, като за вторник – 21 април – е обявен жълт код за значителни количества валежи в 14 области в Южна България. В по-високите части на планините над 1600 метра ще вали сняг.

Всичко това ще доведе до покачване на нивата на реките. Очакванията засега са, че те ще останат под опасните прагове, но тенденцията ще бъде към увеличение, особено в районите с по-силни валежи.

Затова властите призовават местните администрации да следят внимателно ситуацията и да действат по плановете за реакция при риск от наводнения. Акцентът е върху навременната информация и бързата реакция, ако условията се влошат.

Добрата новина е, че тази нестабилна обстановка няма да се задържи дълго. Според прогнозите валежите ще отслабнат към края на седмицата, а температурите ще тръгнат нагоре. Това обаче не отменя риска в краткосрочен план – особено при вече пълни язовири и очакван нов приток на вода.