Язовирите са почти пълни, очакват се валежи и повишение на реките

Язовирите в България са близо до пълния си капацитет в началото на пролетта, а на този фон синоптиците предупреждават за нова вълна от валежи в следващите дни. Към 20 април 2026 г. в тях има над 5,1 млрд. куб. м вода, което е близо 79% от общия им обем. Три от ключовите язовири – „Камчия“, „Асеновец“ и „Пчелина“ – вече са запълнени на 100%, а още редица са над 90%. Част от съоръженията дори преливат, сред тях „Камчия“, „Асеновец“, „Пчелина“ и „Панчарево“.
 

Заради това започва контролирано изпускане на вода. Мярката е превантивна – идеята е да се освободи място, преди да дойдат новите валежи и снеготопенето, за да не се стигне до рязко преливане и риск за населени места надолу по течението.

 

Прогнозата на НИМХ показва, че времето ще се влоши още от днес следобед. Очакват се кратки, но интензивни валежи с гръмотевици, най-вече в източната част на страната и в планините. Дъждовете ще продължат и през следващите три дни, като за вторник – 21 април – е обявен жълт код за значителни количества валежи в 14 области в Южна България. В по-високите части на планините над 1600 метра ще вали сняг.

 

Всичко това ще доведе до покачване на нивата на реките. Очакванията засега са, че те ще останат под опасните прагове, но тенденцията ще бъде към увеличение, особено в районите с по-силни валежи.

 

Затова властите призовават местните администрации да следят внимателно ситуацията и да действат по плановете за реакция при риск от наводнения. Акцентът е върху навременната информация и бързата реакция, ако условията се влошат.

 

Добрата новина е, че тази нестабилна обстановка няма да се задържи дълго. Според прогнозите валежите ще отслабнат към края на седмицата, а температурите ще тръгнат нагоре. Това обаче не отменя риска в краткосрочен план – особено при вече пълни язовири и очакван нов приток на вода.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Петер Мадяр постави ултиматум на кадрите на Орбан и обяви състава на новия кабинет 0| 250 | Петер Мадяр постави ултиматум на кадрите на Орбан и обяви състава на новия кабинет Бащата на Ейми Уайнхаус загуби делото за вещите ѝ 0| 292 | Бащата на Ейми Уайнхаус загуби делото за вещите ѝ 98,56% от секциите са излъчвали успешно видеонаблюдение 1| 315 | 98,56% от секциите са излъчвали успешно видеонаблюдение

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 24| 8574 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 18| 7545 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 7293 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 47| 6987 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 6815 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6496 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 5875 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 16| 5468 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
