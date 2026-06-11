Храните и хранителните стоки също поскъпват, но по-бавно – съответно с 0,2% и 0,1%, при по-силен ръст през април. Анализаторите очакваха сходна динамика, като основният индекс да достигне 4,2% на годишна база.

Икономисти коментират, че основният инфлационен натиск остава концентриран в енергийния сектор, особено горивата, а не е широко разпространен в икономиката. Базовата инфлация, която изключва храните и енергията, се повишава по-бавно – с 0,2% за месец и 2,9% на годишна база. Въпреки това ценовият натиск остава силен, а експерти предупреждават, че ефектите от войната в Близкия изток и блокирането на ключови енергийни маршрути тепърва ще се прехвърлят върху потребителските цени – включително при горивата, храните и производството.

Президентът Доналд Тръмп омаловажи данните, като заяви пред журналисти, че „числата са страхотни“ и добави: „Обичам инфлацията“. Той изрази увереност, че цените ще започнат да спадат, ако доставките на петрол през Ормузкия проток бъдат възстановени.

Икономисти обаче очакват Федералният резерв да запази лихвите без промяна или дори да обмисли ново повишение, тъй като инфлацията отново се ускорява, а пазарът на труда остава стабилен.

Според анализатори настоящата ситуация не е толкова тежка, колкото инфлационната криза от 2022 г., но ценовият натиск отново се засилва, което води до влошаване на покупателната способност на американците и натиск върху реалните доходи.