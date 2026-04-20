Преди ударите на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари, спадът в цените на петрола притискаше бюджета на Кремъл. След напрежението около Ормузкия проток, цените скочиха от около 70 до над 100 долара за барел, пише Kyiv Independent в анализ.

Въпреки че по-късно паднаха под 100 долара, те остават с около 50% по-високи спрямо нивата преди конфликта. Това временно подкрепя руските приходи.

Очакванията са цените да останат високи, докато няма трайно решение и рискът за корабоплаването не намалее.















Инфлацията отново тръгва нагоре



Положителният ефект върху приходите обаче е съпътстван от нарастваща инфлация. Данните на Росстат показват ускоряване на цените до 5,95% в началото на април.

Само седмици по-рано централната банка намали основната лихва до 15%, след като инфлацията временно се беше забавила.

Сега съществува риск този процес да бъде спрян или дори обърнат. По-високите цени на енергията и суровините увеличават инфлационния натиск както в Русия, така и глобално.

Обществото усеща по-силен натиск



Очакванията за инфлация сред руснаците нарастват. През март те достигат 13,4%. В същото време хората оценяват реалното поскъпване на живота на над 15%.

Разликата с официалните данни остава голяма. Най-силно се усеща поскъпването на храните, лекарствата и комуналните услуги.

Икономиката се забавя



Ръстът на руската икономика се сви до 1% миналата година. През 2024 г. той беше 5%. Очакванията са слабият растеж да продължи и през 2026 г., а след това да падне до около 0,5%.

В същото време високите лихви затрудняват бизнеса и домакинствата. Те достигнаха 21% през 2024 г. и остават сериозна тежест, въпреки последното намаление.

Доходите губят инерция



Реалният ръст на заплатите се забавя. Увеличението на доходите през 2025 г. е двойно по-ниско спрямо предходната година. Очаква се същата тенденция да продължи.

Средната заплата на хартия надхвърля 100 хиляди рубли. Но неравенствата са силни. Много руснаци не усещат подобрение.

Около една трета от населението разчита на социални плащания. Средната пенсия достига около 16 500 рубли. Това е малко над 200 долара.

Земеделието също е под натиск



По-скъпата енергия повишава разходите на фермерите. Увеличават се и цените на торовете. Ормузкият проток е ключов и за този пазар.

Правителството вече ограничи износа на бензин, за да задържи вътрешните цени.

Засега стабилният рубла ограничава поскъпването на храните. Но вносните продукти могат да поскъпнат заради по-скъпата логистика.

Зависимост от нови търговски партньори



След санкциите Русия се насочи към нови пазари. Обединените арабски емирства се превърнаха в ключов партньор. Търговията между двете страни достигна около 12 млрд. долара.















През този канал влизат много стоки – от телефони до индустриално оборудване. Това обаче често означава по-високи разходи за бизнеса.

Все по-уязвима икономика



Русия получава временна изгода от високите цени на петрола. Но икономиката ѝ остава уязвима.

Високите военни разходи изчерпват ресурсите. Растежът се забавя. Инфлацията остава проблем.

При евентуален спад на цените на суровините или край на войната в Украйна, натискът върху икономиката може да се засили още повече.