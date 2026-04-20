Понеделник, 20 Април 2026, 18:29
Мълчание от Брюксел: ЕК отказва коментар за изборния триумф в България

Европейската комисия се въздържа от официален коментар относно резултатите от предсрочните парламентарни избори в България. По време на редовния дневен брифинг в Брюксел, говорителят на институцията Олоф Гил отклони въпросите по същество, като се позова на незавършилото преброяване на гласовете.
 

„Свързах се с представителството на ЕК в София. Доколкото разбирам, преброяването на резултатите все още продължава, затова не бих направил коментар засега“, заяви Гил. Той призова да се остави „демократичният процес, толкова ценен в Европа“, да приключи докрай. Говорителят увери, че Комисията винаги работи конструктивно с всички правителства в ЕС в интерес на гражданите.

 

По време на пресконференцията обаче възникна напрежение, след като журналисти попитаха защо след изборите в Унгария преди седмица Брюксел реагира незабавно и преди финалните данни, а в случая с България заема изчаквателна позиция.

 

Говорителят не пожела да обясни в какво се състои разликата между двата случая и защо липсва същата бързина в реакцията.

