Понеделник, 20 Април 2026, 18:30
ЦИК при 100% обработени протоколи: ПБ печели вота, ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ оформят тройката

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува междинните резултати при 100% обработени протоколи на секционните комисии. Данните към 15:00 ч. на 20 април потвърждават убедителната победа на коалиция „Прогресивна България“ и очертават разпределението на силите в 52-рото Народно събрание. Избирателната активност е 34,63%, което означава, че своя глас са дали 2 276 709 българи.
 

Пет политически сили преминават 4-процентната бариера и влизат в следващия парламент:

 

1. „Прогресивна България” – 44,594% (1 444 924 гласа)
2. ГЕРБ-СДС – 13,387% (433 755 гласа)
3. ПП-ДБ – 12,618% (408 845 гласа)
4. ДПС – 6,956% (222 393 гласа)
5. „Възраждане“ – 4,271% (136 542 гласа)


Въпреки сериозната мобилизация, няколко формации остават извън парламента: МЕЧ (3,230%), „Величие” (3,117%), „БСП-Обединена левица” (3,015%) и „Сияние” (2,899%). Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 50 101 гласоподаватели.

 

Прогнозно разпределение на мандатите


На база окончателните проценти, 240-те места в парламента се разпределят по следния начин:

 

1. „Прогресивна България“: 131 мандата
2. ГЕРБ-СДС: 39 мандата
3. ПП-ДБ: 37 мандата
4. ДПС: 21 мандата
5. „Възраждане“: 12 мандата


Резултатът от 131 мандата е прецедент в най-новата политическа история на страната ни. Той осигурява на „Прогресивна България“ абсолютно мнозинство (над необходимите 121 гласа). Това означава, че формацията на Румен Радев има възможността да състави самостоятелно правителство, без да влиза в коалиционни преговори и компромиси с останалите партии.

 

Какво следва?


Въпреки че протоколите са обработени на 100%, резултатите остават междинни до официалното им обявяване от ЦИК.

 

Комисията трябва да излезе с окончателно решение за разпределението на мандатите до 4 дни след вота, а имената на новите народни представители ще станат ясни до края на седмицата.

