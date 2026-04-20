Майърс, който озвучава емблематичния зелен огър, не спести похвалите си за Мърфи – гласът зад незабравимото Магаре.

Той го описа като „обичлив, забавен, радостен, уязвим и верен“, определяйки образа на Магарето като комедиен шедьовър, без който поредицата никога нямаше да постигне такъв глобален успех. Емоционалният момент отбеляза над две десетилетия от началото на тяхното успешно сътрудничество.

Церемонията събра елита на американската комедия, включително Дейв Шапел, Крис Рок и Мартин Лоурънс. Дженифър Хъдсън допринесе за празничната атмосфера с музикален трибют към филма „Момичета мечти“.

Когато Еди Мърфи излезе, за да приеме статуетката, той призна, че е бил на ръба на сълзите от присъствието на семейството и колегите си. Въпреки вълнението, той бързо влезе в познатата си роля на комик и завърши вечерта с бурен смях и шеговит финал.