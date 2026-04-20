Понеделник, 20 Април 2026, 18:30
Шрек и Магарето отново заедно: Майк Майърс изненада Еди Мърфи на наградите на АФИ

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Актьорът Майк Майърс предизвика фурор на церемонията по връчването на наградите за цялостен принос на Американския филмов институт (АФИ) в Лос Анджелис. Той се появи на сцената в пълен костюм на Шрек – със зелено лице и характерните огърски уши – за да отдаде специална почит на своя колега и приятел Еди Мърфи.
 

Майърс, който озвучава емблематичния зелен огър, не спести похвалите си за Мърфи – гласът зад незабравимото Магаре.

 

Той го описа като „обичлив, забавен, радостен, уязвим и верен“, определяйки образа на Магарето като комедиен шедьовър, без който поредицата никога нямаше да постигне такъв глобален успех. Емоционалният момент отбеляза над две десетилетия от началото на тяхното успешно сътрудничество.

 

Церемонията събра елита на американската комедия, включително Дейв Шапел, Крис Рок и Мартин Лоурънс. Дженифър Хъдсън допринесе за празничната атмосфера с музикален трибют към филма „Момичета мечти“.

 

Когато Еди Мърфи излезе, за да приеме статуетката, той призна, че е бил на ръба на сълзите от присъствието на семейството и колегите си. Въпреки вълнението, той бързо влезе в познатата си роля на комик и завърши вечерта с бурен смях и шеговит финал.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Глобален срив в ChatGPT, без достъп и в България 0| 1 | Глобален срив в ChatGPT, без достъп и в България Свиват 52-рото Народно събрание през следващата седмица 0| 63 | Свиват 52-рото Народно събрание през следващата седмица България изпреварва Гърция по доходи до 2030 година 0| 173 | България изпреварва Гърция по доходи до 2030 година Петер Мадяр постави ултиматум на кадрите на Орбан и обяви състава на новия кабинет 0| 255 | Петер Мадяр постави ултиматум на кадрите на Орбан и обяви състава на новия кабинет

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 24| 8574 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 18| 7546 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 7293 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 47| 6987 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 6816 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6496 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 5875 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 16| 5470 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
