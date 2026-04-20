Понеделник, 20 Април 2026, 18:29
Какво следва след вота: Пътят към новата власт и конституционните стъпки

Какво следва след вота: Пътят към новата власт и конституционните стъпки
Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Изборите приключиха, но истинското изпитание за политическата стабилност започва сега. Процесът по сформиране на 52-рото Народно събрание и избор на ново правителство преминава през няколко задължителни етапа, заложени в Конституцията.
 

Обявяване на финалните резултати


Централната избирателна комисия (ЦИК) вече публикува резултатите при обработени 100% от протоколите. Пет формации влизат в новия парламент:

 

1. „Прогресивна България” – 44,594% (1 444 924 гласа)
2. ГЕРБ-СДС – 13,387% (433 755 гласа)
3. ПП-ДБ – 12,618% (408 845 гласа)
4. ДПС – 7,120% (230 693 гласа)
5.„Възраждане“ – 4,257% (137 940 гласа)


Първо заседание и полагане на клетва


След официалното обявяване на имената на депутатите, президентът трябва да свика новото Народно събрание в срок до 30 дни. По време на тържественото първо заседание народните представители полагат клетва, с която официално встъпват в длъжност. Това бележи началото на законодателния дневен ред на страната.

 

Връчване на мандатите за кабинет


След сформирането на парламентарните групи започва процедурата по връчване на проучвателни мандати.

 

Президентът Илияна Йотова ще връчи първия мандат на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата група – „Прогресивна България“. Те ще разполагат със 7 дни, за да предложат структура и състав на Министерски съвет.


При неуспех, мандатът отива при втората по сила група (ГЕРБ-СДС). Ако и тогава не се стигне до кабинет, държавният глава връчва третия мандат на партия по избор.


При сегашната конфигурация и абсолютното мнозинство на победителя, процедурата може да приключи рекордно бързо още с първия мандат. Тези стъпки са конституционно гарантирани и осигуряват легитимността на всяко бъдещо управление в България.

