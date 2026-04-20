Понеделник, 20 Април 2026, 18:29
Петер Мадяр постави ултиматум на кадрите на Орбан и обяви състава на новия кабинет

Петер Мадяр Източник: БГНЕС
Новият унгарски лидер подготвя ускорени реформи за деблокиране на милиардите от ЕС и изисква незабавни оставки в съдебната власт и президентството. Петер Мадяр официално обяви първите имена в своето правителство и очерта радикален план за демонтаж на политическото наследство на Виктор Орбан. Той притисна назначените от предишната власт висши чиновници с краен срок за напускане на постовете.
 

Ултиматум до 31 май


Мадяр изиска оставките на президента на страната и на ключови фигури в съдебната власт. Ако те не напуснат постовете си доброволно до 31 май, новото парламентарно мнозинство ще започне процедура по тяхното принудително отстраняване.

 

Според новия премиер тези кадри са част от ерата „Орбан“ и пречат на легитимните промени в държавата.







Новите лица в управлението


Правителството на Мадяр включва експерти с международен опит. Анита Орбан, бивш кадър на Министерството на външните работи и мениджър във „Водафон“, поема външната политика. Тя няма роднинска връзка с Виктор Орбан.

 

Андраш Карман ще бъде министър на финансите, а Ищван Капитани от „Шел“ застава начело на икономиката и енергетиката. Здравеопазването се поема от д-р Жолт Хегедюш, който дълги години е работил в британската здравна система. Русин-Сенди Ромулус ще бъде новият министър на отбраната. Правителството трябва да бъде сформирано на 9-10 май.

 

Битката за европейските фондове


Мадяр планира да подпише политическо споразумение с Европейската комисия в средата на май. Целта му е до края на август Унгария да изпълни техническите изисквания за размразяване на еврофондовете. Новият кабинет ще използва опита на Полша и Доналд Туск за справяне с административните пречки.

 

Предвижда се създаване на специални дружества (SPV) за по-голяма гъвкавост при усвояването на средствата. Мадяр подчерта, че неговият екип ще свърши за три месеца работата, за която Виктор Орбан нямаше воля в продължение на три години.

 

Енергетика и отношения с Украйна


Новият премиер призова президента Володимир Зеленски да отвори петролопровода „Дружба“ веднага щом съоръжението е технически изправно. Мадяр предупреди Украйна да не използва тръбата за натиск върху Будапеща или ЕС.

 

Унгарското правителство ще вдигне ветото върху заема от 90 милиарда евро за Украйна в момента, в който доставките на петрол за Унгария бъдат възстановени.

