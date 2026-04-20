Понеделник, 20 Април 2026, 18:28
98,56% от секциите са излъчвали успешно видеонаблюдение

Редактор: Frognews
От общо 11 653 избирателни секции в страната, видеоизлъчване е липсвало в 168. Това показват автоматичните доклади на Министерството на електронното управление (МЕУ), изпратени към ЦИК и РИК към 22:00 часа в изборната нощ. Данните сочат, че в 98,56% от секциите видеонаблюдението е било активно.
 

Резултатът е сходен с този от октомври 2024 г., когато покритието беше 98%. Според доклада на МЕУ, 85% от обажданията към контактния център са били свързани с организационна грешка – членове на комисии са опитвали да стартират излъчването, сканирайки QR кода за незрящи гласоподаватели, вместо този за видеострийминг.

 

Регистрирани са и единични сигнали за Липса на QR кодове, замръзнали екрани, проблеми с брояча на излъчването.

 

Машинен вот и дефекти


В изборния ден дефекти са дали 110 машини от общо 9354 налични, което представлява 1,18%. За сравнение, на предходните избори делът на дефектиралите машини беше 2%. От министерството уточняват, че софтуерни проблеми не са установени.


За първи път бяха изготвени специални QR кодове за незрящи избиратели за информация относно листите. Допълнително бяха осигурени тактилни шаблони в 400 секции в София-град, Пловдив-град и Благоевград. Към момента МЕУ не разполага с данни за броя на гражданите, гласували с тези шаблони.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Петер Мадяр постави ултиматум на кадрите на Орбан и обяви състава на новия кабинет 0| 236 | Петер Мадяр постави ултиматум на кадрите на Орбан и обяви състава на новия кабинет Бащата на Ейми Уайнхаус загуби делото за вещите ѝ 0| 282 | Бащата на Ейми Уайнхаус загуби делото за вещите ѝ В момента няма недостиг на самолетно гориво, твърдят от Еврокомисията 1| 349 | В момента няма недостиг на самолетно гориво, твърдят от Еврокомисията

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 24| 8574 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 18| 7545 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 7293 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 47| 6987 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 6815 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6496 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 5875 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 16| 5474 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
