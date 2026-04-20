98,56% от секциите са излъчвали успешно видеонаблюдение

Резултатът е сходен с този от октомври 2024 г., когато покритието беше 98%. Според доклада на МЕУ, 85% от обажданията към контактния център са били свързани с организационна грешка – членове на комисии са опитвали да стартират излъчването, сканирайки QR кода за незрящи гласоподаватели, вместо този за видеострийминг.

Регистрирани са и единични сигнали за Липса на QR кодове, замръзнали екрани, проблеми с брояча на излъчването.

Машинен вот и дефекти



В изборния ден дефекти са дали 110 машини от общо 9354 налични, което представлява 1,18%. За сравнение, на предходните избори делът на дефектиралите машини беше 2%. От министерството уточняват, че софтуерни проблеми не са установени.



За първи път бяха изготвени специални QR кодове за незрящи избиратели за информация относно листите. Допълнително бяха осигурени тактилни шаблони в 400 секции в София-град, Пловдив-град и Благоевград. Към момента МЕУ не разполага с данни за броя на гражданите, гласували с тези шаблони.