Реклама / Ads
Понеделник, 20 Април 2026, 18:29
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 831 | НОВИНИ

Израелски войник разби статуя на Христос в Ливан, Нетаняху се извини

Израелски войник разби статуя на Христос в Ливан, Нетаняху се извини
Редактор: Ивайло Александров
Израелски войник беше сниман да вандализира статуя на Иисус с чук в Ливан. Бенямин Нетаняху осъди действията му.
 

През уикенда се появи снимка на войник от израелските отбранителни сили, който използва чук, за да разбие лицето от статуя на Иисус Христос в Южен Ливан. Анализатори твърдят, че изображението е направено в Дебел, едно от селата в Ливан, където израелските военни действат срещу подкрепяната от Иран организация Хизбула.

 

Бенямин Нетаняху написа в X: „Вчера, както огромното мнозинство израелци, бях изумен и натъжен да науча, че войник от израелските отбранителни сили е повредил католическа религиозна статуя в Южен Ливан. Осъждам деянието по най-категоричен начин. Военните власти провеждат наказателно разследване по случая и ще предприемат подходящи строги дисциплинарни мерки срещу нарушителя. Изразяваме съжаление за инцидента и за всяка вреда, която той е причинил на вярващите в Ливан и по света.“

 

Израелските военни потвърдиха, че разследват случая. „⁠IDF гледат на инцидента с голяма сериозност и подчертават, че поведението на войника е напълно несъвместимо с ценностите, очаквани от войските им“, заявиха военните. „IDF работят, за да помогнат на общността да възстанови статуята на мястото ѝ.“

 

Министърът на външните работи Гидеон Саар заяви, че действията на войника са „тежки и позорни“. „Извиняваме се за този инцидент и на всеки християнин, чиито чувства бяха наранени“, написа той в X.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 