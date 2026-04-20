През уикенда се появи снимка на войник от израелските отбранителни сили, който използва чук, за да разбие лицето от статуя на Иисус Христос в Южен Ливан. Анализатори твърдят, че изображението е направено в Дебел, едно от селата в Ливан, където израелските военни действат срещу подкрепяната от Иран организация Хизбула.

Бенямин Нетаняху написа в X: „Вчера, както огромното мнозинство израелци, бях изумен и натъжен да науча, че войник от израелските отбранителни сили е повредил католическа религиозна статуя в Южен Ливан. Осъждам деянието по най-категоричен начин. Военните власти провеждат наказателно разследване по случая и ще предприемат подходящи строги дисциплинарни мерки срещу нарушителя. Изразяваме съжаление за инцидента и за всяка вреда, която той е причинил на вярващите в Ливан и по света.“

As the Jewish state, Israel cherishes and upholds the Jewish values of tolerance and mutual respect between Jews and worshippers of all faiths. All religions flourish in our land and we view members of all faiths as equals in building our society and region.



Израелските военни потвърдиха, че разследват случая. „⁠IDF гледат на инцидента с голяма сериозност и подчертават, че поведението на войника е напълно несъвместимо с ценностите, очаквани от войските им“, заявиха военните. „IDF работят, за да помогнат на общността да възстанови статуята на мястото ѝ.“

Министърът на външните работи Гидеон Саар заяви, че действията на войника са „тежки и позорни“. „Извиняваме се за този инцидент и на всеки християнин, чиито чувства бяха наранени“, написа той в X.