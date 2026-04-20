Изследване: Енергията от дървесина може да е по-замърсяваща от газа

Технологията, известна като биоенергия с улавяне и съхранение на въглерод (BECCS), често се представя като чисто решение. Идеята е тя да замени въглищата и газа и дори да води до „отрицателни емисии“, тъй като новите гори поглъщат въглероден диоксид, пише The Guardian.

Новото изследване обаче показва друго. Според учените може да отнеме до 150 години, преди тези системи да станат реално „въглеродно отрицателни“. Причината е бавното възстановяване на горите и щетите от превръщането на земи в плантации за биомаса.















Емисиите идват още преди изгарянето



Проучването, публикувано в списание Nature Sustainability, показва, че по-голямата част от емисиите се генерират още преди дървесината да стигне до електроцентралата. Тези емисии не могат да бъдат уловени.

Освен това дървесината отделя до два пъти повече въглерод на единица произведена енергия в сравнение с природния газ. Тя е и по-неефективен източник на енергия.

Дори при сценарий, в който половината от дървесината идва от отпадъци, а другата – от бързорастящи плантации, са нужни десетилетия, за да се постигне реален ефект върху емисиите.

Критики към правителствата и индустрията



Ръководителят на изследването Тим Сърчингър от Принстън предупреждава, че субсидирането на изгарянето на дървесина ще увеличи емисиите за десетилетия напред. Според него законите, които не отчитат тези емисии, трябва да бъдат променени.

Екологични организации също настояват за край на използването на дървесина за енергия. Във Великобритания основният производител е централата „Дракс“. Тя е най-големият единичен източник на въглеродни емисии в страната и е получила близо 1.17 млрд. евро субсидии само за година.

Според Greenpeace изгарянето на дървета и последващото съхранение на въглерода е неефективен и вреден подход. Организацията предупреждава, че подобни практики вредят на глобалния въглероден баланс.

Разногласия за бъдещето на BECCS



От компанията „Дракс“ защитават практиките си. Те твърдят, че използват само устойчиви източници на дървесина, като отпадъци от дървообработката и нискокачествена дървесина.















Индустрията също настоява, че BECCS ще бъде ключова за постигането на климатичните цели. Според представители на сектора без технологии за „отрицателни емисии“ няма как да се достигне въглеродна неутралност до 2050 г.

Британското правителство отхвърля изводите на изследването. Оттам заявяват, че все още няма окончателни решения за мащабно внедряване на BECCS и че всяка подкрепа ще зависи от икономическата ефективност и екологичните стандарти.

Нарастващ дебат



Новото проучване засилва спора около ролята на биомасата в енергийния преход. Въпросът остава отворен – дали тя е част от решението или създава нов проблем за климата.