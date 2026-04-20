Музиката от Stranger Things на живо в България през септември

Диксън и Стийн ще представят на българската публика специално шоу, което размива границите между кино и музика. То не е концерт в традиционния смисъл. За визуалната концепция дуото си партнира с известния артист Марсел Вебер (MFO), който създава минималистична, но въздействаща сценография от светлина и скулптурирана мъгла, които пресъздават атмосферата на Stranger Things.

Критиката отдавна поставя музиката на Диксън и Стийн сред най-запомнящите се съвременни саундтраци. Pitchfork описва работата им като „саундтрак, който разбира разликата между ретро и вечност“. Музикалната тема на Stranger Things безспорно се превърна в модерен феномен, свързан с поп културата. Със съчетанието на аналогови синтезатори, минимализъм и кинематографичен размах, Диксън и Стийн създават звуков свят, който е неразривно свързан с измисления град Хокинс, но съществува и отвъд него.

Пътят им до този успех започва далеч от големите сцени. Още през 2009 г. заедно с Марк Доника и Адам Джоунс дуото създава групата SURVIVE – експериментален синтпоп проект, известен със своите мощни и физически въздействащи лайв изпълнения. Вместо лаптопи, те пренасят цяла стена от хардуерни синтезатори и усилватели в малки клубове, създавайки звук, който буквално изпълва пространството. Именно този подход поставя основите на по-късната им работа като композитори.

Когато братята Дъфър откриват SURVIVE и канят Диксън и Стайн да композират музиката за Stranger Things, дуото поема задача с мащаб, сравним с този на цял екип от композитори. С развитието на сериала – от носталгична научнофантастична история до епична свръхестествена сага – се развива и техният звук, а днес саундтракът им съжителства с култови песни като “Master of Puppets” на Metallica и “Running Up That Hill” на Кейт Буш, която преживя истинско възраждане благодарение на сериала.

Успехът на поредицата превръща дуото от ъндърграунд артисти в едни от най-търсените композитори в съвременната филмова и телевизионна индустрия. Те печелят награда EMI за основната тема на сериала и получават множество номинации за Grammy и ASCAP.

Концертът ще се проведе на 14 септември в Зала 3 на НДК.