Реклама / Ads
Вторник, 28 Април 2026, 19:15
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 648 | НОВИНИ

Криза в три действия: Световната банка с мрачни прогнози за глобалната икономика

Източник: БГНЕС
Войната оказва силен натиск върху глобалната икономика, който се разгръща на три етапа – първо чрез рязко поскъпване на енергията, след това при храните, а накрая чрез ускорена инфлация и по-високи лихви. Това се посочва в нов анализ на Световната банка, която предупреждава за сериозни рискове, особено за развиващите се страни.
 

Според прогнозите цените на енергията могат да се повишат с около 24% през 2026 г., достигайки най-високите си нива от началото на войната в Украйна. Основната причина е напрежението в Близкия изток и ограниченият трафик през Ормузкия проток, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и газ.

 

Базовият сценарий допуска постепенно възстановяване на корабоплаването до есента, но рисковете остават насочени към още по-сериозно поскъпване. Очаква се общите цени на суровините да нараснат с 16%, движени от енергията, торовете и ключови метали.

 

Петролът вече реагира на напрежението – цената на Брент се доближава до 110 долара за барел, а WTI – до около 99 долара. При по-негативен сценарий цените могат да достигнат средно 115 долара още тази година, ако конфликтът се задълбочи и инфраструктурата понесе нови щети.

 

Освен енергията, силно се очаква да поскъпнат и торовете – с около 31%, което ще увеличи разходите в земеделието и ще окаже натиск върху хранителните пазари. Още повече, че те вече скочиха с близо 50%. Това може да доведе до спад в доходите на фермерите и риск за бъдещите реколти, като според Световната продоволствена програма милиони хора могат да изпаднат в недостиг на храна при продължителна криза.

 

Инфлацията също ще се ускори – в развиващите се икономики тя може да достигне около 5,1% през 2026 г., а при по-тежък сценарий – до 5,8%. Паралелно с това икономическият растеж ще се забави до около 3,6%, под предишните очаквания.

 

От Световната банка предупреждават, че именно комбинацията от скъпа енергия, по-високи цени на храните и инфлационен натиск може да нанесе най-сериозен удар върху най-бедните държави и силно задлъжнелите икономики.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
След руска атака: Хиляди тонове слънчогледово олио се изляха в Черно море 1| 325 | След руска атака: Хиляди тонове слънчогледово олио се изляха в Черно море В Турция е открита внушителна статуя на Атина отпреди 2000 години 0| 307 | В Турция е открита внушителна статуя на Атина отпреди 2000 години Визитата на Чарлз III ден втори: Знакова реч пред Конгреса и тайни в Овалния кабинет 0| 346 | Визитата на Чарлз III ден втори: Знакова реч пред Конгреса и тайни в Овалния кабинет Историческа резиденция на Галилео Галилей във Флоренция се продава за 12,5 млн. евро 0| 389 | Историческа резиденция на Галилео Галилей във Флоренция се продава за 12,5 млн. евро

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 10| 10213 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 16| 7253 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7042 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика 21| 6214 | Проф. Вацов: Смесваха радиоактивно мляко с „чисто“, за да влезе в нормите – системна политика
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5366 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ 15| 5304 | Вежди Рашидов: Нова звезда, някаква девойка, командва и кадрува в ГЕРБ
Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 6| 4701 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4508 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 