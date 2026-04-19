Иран отхвърли втори преговори със САЩ

Иран отказа провеждането на втори кръг от преговори със САЩ. По-рано Доналд Тръмп заяви, че утре в Пакистан ще се проведат директни преговори. Той планираше да изпрати Джей Ди Ванс да ръководи процеса. Тръмп също така поднови заплахата си да атакува електроцентралите и мостовете на Иран, освен ако иранският режим не постигне споразумение за прекратяване на войната.

Краят на примирието наближава, като Тръмп предупреждава, че може да не го удължи след сряда.

Корабоплаването в Ормузкия проток отново е блокирано, след като Иран отмени краткосрочното му отваряне вчера. Той предупреди, че протокът ще остане затворен, докато блокадата на САЩ не бъде вдигната. Ирански канонерски лодки са стреляли по кораби, които се опитват да преминат. Има съобщения за поне три атаки срещу търговски кораби.