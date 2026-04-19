Неделя, 19 Април 2026, 23:55
Иран отхвърли втори преговори със САЩ

Иран отхвърли втори преговори със САЩ
Редактор: Ивайло Александров
Иран отхвърли втори кръг от преговори със САЩ. Това се случва, след като Доналд Тръмп отправи нова заплаха за удари по Иран в опит да окаже натиск върху Техеран да сключи сделка преди края на настоящото примирие.
 

Иран отказа провеждането на втори кръг от преговори със САЩ. По-рано Доналд Тръмп заяви, че утре в Пакистан ще се проведат директни преговори. Той планираше да изпрати Джей Ди Ванс да ръководи процеса. Тръмп също така поднови заплахата си да атакува електроцентралите и мостовете на Иран, освен ако иранският режим не постигне споразумение за прекратяване на войната.

 

Краят на примирието наближава, като Тръмп предупреждава, че може да не го удължи след сряда.

 

Корабоплаването в Ормузкия проток отново е блокирано, след като Иран отмени краткосрочното му отваряне вчера. Той предупреди, че протокът ще остане затворен, докато блокадата на САЩ не бъде вдигната. Ирански канонерски лодки са стреляли по кораби, които се опитват да преминат. Има съобщения за поне три атаки срещу търговски кораби.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Паралелното преброяване: Пет партии в 52-ото Народно събрание 2| 993 | Паралелното преброяване: Пет партии в 52-ото Народно събрание Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 8| 692 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 20 април е присъствен, но неучебен ден за учениците в цялата страна 0| 633 | 20 април е присъствен, но неучебен ден за учениците в цялата страна Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 0| 727 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 38| 11419 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 23| 7942 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 6974 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 5820 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 5547 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Хората с глас за малките партии не са статистика 33| 4769 | Хората с глас за малките партии не са статистика
Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент 20| 4662 | Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент
Петима убити в Киев, стрелецът е ликвидиран, държал е заложници в супермаркет 7| 4027 | Петима убити в Киев, стрелецът е ликвидиран, държал е заложници в супермаркет
