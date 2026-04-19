Реклама / Ads
Неделя, 19 Април 2026, 23:55
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 871 | НОВИНИ

Испания ще настоява ЕС да прекрати споразумението с Израел

Педро Санчес Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Испания ще поиска от Европейския съюз да прекрати споразумението за асоцииране с Израел, тъй като правителството в Тел Авив нарушава международното право, заяви премиерът Педро Санчес.
 

„Във вторник, 21 април, испанското правителство ще внесе в Европа предложение Европейският съюз да прекрати споразумението си за асоцииране с Израел, защото правителство, което нарушава международното право, не може да бъде партньор на ЕС. Толкова е просто“, каза Санчес по време на предизборен митинг в Андалусия.

 

Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, влязло в сила през 2000 г., включва клауза, обвързваща отношенията със спазването на човешките права.

 

Испания за първи път постави под въпрос това споразумение през февруари 2014 г., когато Санчес и тогавашният ирландски премиер изпратиха съвместно писмо до Европейската комисия с искане за оценка дали Израел спазва задълженията си в областта на човешките права след началото на войната в Газа.

 

Оттогава позицията на Санчес постепенно се втвърдява, включително във връзка с конфликта в Ливан, което доведе до последното му изявление. То идва след писмо, изпратено в петък до Европейската комисия от Ирландия, Словения и Испания, с искане въпросът за споразумението ЕС-Израел да бъде разгледан на следващото заседание на Съвета по външни работи.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 