Понеделник, 20 Април 2026, 11:02
Историческите разходи за превъоръжаване на ЕС се превръщат в „магнит за престъпниците“

Източник: БГНЕС
Ускореното превъоръжаване на европейските държави може да привлече престъпни мрежи заради исторически големите средства, насочвани към отбранителния сектор. За това предупреждава новият директор на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), цитиран от Financial Times. В годишния си доклад службата посочва, че зачестяват сигналите за нередности в сферата на отбраната – особено при научни проекти и обществени поръчки.
 

„Ако инвестираме повече в отбрана, ще има и повече измами или случаи на злоупотреби“, заявява директорът на OLAF Петър Клемент пред изданието, след като пое поста през февруари. „Магнитът за измамниците и престъпниците е именно финансовият ресурс“.

 

OLAF разследва измами и нередности, свързани с бюджета на ЕС, който все по-често се използва за финансиране на отбранителни проекти след руската инвазия в Украйна. Сред тях са програма за боеприпаси на стойност 500 млн. евро, европейски отбранителни заеми за 150 млрд. евро и индустриална отбранителна програма за 1,5 млрд. евро.

 

Клемент подчертава, че тъй като става дума за средства на европейските граждани, защитата им е приоритет: „Ние сме силно ангажирани и нащрек“, казва той, като допълва, че това важи и за предстоящия бюджет на ЕС в размер на 2 трилиона евро, който в момента се договаря.

 

На база на разследванията OLAF отправя препоръки към държавите членки за възстановяване на неправомерно изразходвани средства или за предотвратяване на тяхното изплащане. Само през миналата година са били препоръчани за възстановяване 597 млн. евро. За последното десетилетие разследванията на службата са довели до възстановяване на 6,8 млрд. евро.

 

Клемент отказва да коментира конкретни случаи в отбранителния сектор, но посочва, че най-честите проблеми включват манипулации при обществени поръчки, завишени цени, клиентелизъм и корупция. По думите му подобни практики са по-вероятни в държави със слаби контролни системи, без това да бъде насочено срещу конкретни страни.

 

„Възможността да се крадат пари привлича онези, които искат да го правят“, допълва той.

 

Клемент, който е бивш заместник-главен прокурор в Европейската прокуратура (EPPO), посочва като свой основен приоритет по-тясното сътрудничество между двете институции, включително съвместни разследвания и обмен на информация.

 

В момента OLAF провежда разследвания и прави препоръки, но съдебните действия се предприемат от националните власти или EPPO – пропуск в системата, който според доклада води до слабо проследяване на случаи в някои държави, включително Унгария. По данни на OLAF страната е възстановила и предала под 20% от средствата, посочени като потенциално злоупотребени между 2015 и 2024 г.

