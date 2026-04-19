1| 235 | НОВИНИ
Ивайло Мирчев гласува и призова за висока активност
Съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев упражни правото си на глас, като заяви, че е подкрепил промяна на модела на управление и утвърждаване на европейската ориентация на страната.
По думите му вотът е насочен срещу корупционния модел, който според него доминира в България от години. Той подчерта и значението на избора за бъдещето на страната в европейски контекст.
Мирчев призова гражданите да гласуват с мисъл за бъдещето и следващите поколения, както и да допринесат за по-висока избирателна активност.
Той изрази мнение, че изборите са ключов момент за посоката на развитие на страната и няма да се стигне до нов вот.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ
Реклама / Ads