Неделя, 19 Април 2026, 10:12
Изборният ден започна: България избира нов парламент

Изборният ден в България започна в 07:00 часа тази сутрин. Страната избира парламент за осми път от 2021 г. насам. Секциите отвориха навреме и ще работят до 20:00 часа, а при наличие на чакащи – до приключване на гласуването.
 

Право на глас на тези предсрочни избори имат 6 575 151 души. Гласуването се извършва с хартиена бюлетина или с машина. Избирателите могат да упражнят правото си на глас по постоянен или по настоящ адрес, ако предварително са подали декларация.

 

Общият брой на избирателните секции в страната е 12 721. В 9354 от тях има възможност за машинно гласуване. В останалите 3367 секции се гласува само с хартиени бюлетини.

 

За хората с увреждания са разкрити 1250 секции. Осигурени са и 400 тактилни шаблона за незрящи. Те са разпределени в няколко многомандатни избирателни района: Благоевград, Пловдив-град и трите района в София.

 

Извън страната са открити 493 секции в 55 държави. След последните законови промени броят на секциите извън Европейския съюз е ограничен. Машинно гласуване има в 130 секции в 19 държави. В останалите се гласува с хартиени бюлетини. За участие във вота е необходима валидна българска лична карта или паспорт.

 

Поради часовата разлика първи гласуваха българските граждани в Оукланд и Крайстчърч в Нова Зеландия. Секциите там отвориха още в събота вечер българско време. Най-късно ще приключи изборният ден в щатите Калифорния, Аризона и Невада, където се очаква гласуването да завърши в 6.00 часа българско време в понеделник.

 

Най-много секции зад граница са разкрити в Германия, Испания и Обединеното кралство. Следват Турция, Италия, Гърция и САЩ. В Нидерландия, Франция, Белгия, Австрия и Канада също има значителен брой секции.

 

В изборите участват 14 партии, 10 коалиции и един независим кандидат. Общият брой на кандидатите за народни представители е 4783. От тях 1440 са жени, а 3343 – мъже.

