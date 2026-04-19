Изборният ден започна: България избира нов парламент

Право на глас на тези предсрочни избори имат 6 575 151 души. Гласуването се извършва с хартиена бюлетина или с машина. Избирателите могат да упражнят правото си на глас по постоянен или по настоящ адрес, ако предварително са подали декларация.

Общият брой на избирателните секции в страната е 12 721. В 9354 от тях има възможност за машинно гласуване. В останалите 3367 секции се гласува само с хартиени бюлетини.

За хората с увреждания са разкрити 1250 секции. Осигурени са и 400 тактилни шаблона за незрящи. Те са разпределени в няколко многомандатни избирателни района: Благоевград, Пловдив-град и трите района в София.

Извън страната са открити 493 секции в 55 държави. След последните законови промени броят на секциите извън Европейския съюз е ограничен. Машинно гласуване има в 130 секции в 19 държави. В останалите се гласува с хартиени бюлетини. За участие във вота е необходима валидна българска лична карта или паспорт.

Поради часовата разлика първи гласуваха българските граждани в Оукланд и Крайстчърч в Нова Зеландия. Секциите там отвориха още в събота вечер българско време. Най-късно ще приключи изборният ден в щатите Калифорния, Аризона и Невада, където се очаква гласуването да завърши в 6.00 часа българско време в понеделник.

Най-много секции зад граница са разкрити в Германия, Испания и Обединеното кралство. Следват Турция, Италия, Гърция и САЩ. В Нидерландия, Франция, Белгия, Австрия и Канада също има значителен брой секции.

В изборите участват 14 партии, 10 коалиции и един независим кандидат. Общият брой на кандидатите за народни представители е 4783. От тях 1440 са жени, а 3343 – мъже.