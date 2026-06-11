Според експерти жегата не е просто неудобство за туристите. Тя може да доведе до топлинно изтощение, а в тежки случаи и до животозастрашаващ топлинен удар, пише BBC.
Проверете прогнозата, преди да тръгнете
Специалистите съветват пътуващите да следят не само температурите, но и влажността на въздуха, която увеличава усещането за горещина.
Ако прогнозата показва екстремни жеги, е добре програмата да бъде променена. Разходките, преходите и спортните активности е препоръчително да се провеждат рано сутрин или привечер, когато температурите са по-ниски.
Експертите препоръчват туристите да проверят предварително дали хотелът разполага с климатизация и дали в района не е имало прекъсвания на електрозахранването през последните седмици.
Някои хора са по-застрашени
Особено внимателни трябва да бъдат възрастните хора, бременните жени, малките деца и хората с хронични заболявания.
Според специалистите някои широко използвани лекарства за високо кръвно налягане, тревожност и депресия могат да затруднят способността на организма да се охлажда.
Затова е важно пътуването да бъде съобразено със здравословното състояние на всички участници.
Какво да носим
Задължителни са бутилка за вода, леки и светли дрехи, слънчеви очила, слънцезащитен крем и шапка с широка периферия.
Полезни могат да бъдат и охлаждащи кърпи или малки вентилатори. При екстремно високи температури обаче вентилаторът невинаги помага, тъй като може просто да раздвижва горещия въздух.
Внимание при пътуване с автомобил
Ако предстои дълъг път с кола, автомобилът трябва да бъде проверен предварително, особено охладителната система и акумулаторът.
Експертите предупреждават никога да не се оставят деца, възрастни хора или домашни любимци сами в автомобил, дори за няколко минути.
Препоръчва се също да има запас от вода, леки храни и зарядно устройство за телефон.
Познавайте признаците на топлинен удар
Сред първите симптоми на прегряване са замайване, гадене, мускулни крампи и силно изпотяване.
При по-тежки случаи могат да се появят обърканост, неясен говор, загуба на съзнание и силно повишена телесна температура. Тогава трябва незабавно да се потърси медицинска помощ.
„Много хора смятат, че могат просто да издържат и да продължат. Това е грешка“, предупреждава Ашли Уорд от университета „Дюк“.
Според специалистите най-добрият съвет за летните туристи е да останат гъвкави в плановете си и да се съобразяват със сигналите, които изпраща собственото им тяло.
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Коментари 1
Много поучителна статия как да предпазим фрогнюз блатото от жега и засъхване.
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