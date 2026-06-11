Според експерти жегата не е просто неудобство за туристите. Тя може да доведе до топлинно изтощение, а в тежки случаи и до животозастрашаващ топлинен удар, пише BBC.

Проверете прогнозата, преди да тръгнете



Специалистите съветват пътуващите да следят не само температурите, но и влажността на въздуха, която увеличава усещането за горещина.





Ако прогнозата показва екстремни жеги, е добре програмата да бъде променена. Разходките, преходите и спортните активности е препоръчително да се провеждат рано сутрин или привечер, когато температурите са по-ниски.

Експертите препоръчват туристите да проверят предварително дали хотелът разполага с климатизация и дали в района не е имало прекъсвания на електрозахранването през последните седмици.

Някои хора са по-застрашени



Особено внимателни трябва да бъдат възрастните хора, бременните жени, малките деца и хората с хронични заболявания.

Според специалистите някои широко използвани лекарства за високо кръвно налягане, тревожност и депресия могат да затруднят способността на организма да се охлажда.

Затова е важно пътуването да бъде съобразено със здравословното състояние на всички участници.

Какво да носим



Задължителни са бутилка за вода, леки и светли дрехи, слънчеви очила, слънцезащитен крем и шапка с широка периферия.

Полезни могат да бъдат и охлаждащи кърпи или малки вентилатори. При екстремно високи температури обаче вентилаторът невинаги помага, тъй като може просто да раздвижва горещия въздух.

Внимание при пътуване с автомобил



Ако предстои дълъг път с кола, автомобилът трябва да бъде проверен предварително, особено охладителната система и акумулаторът.

Експертите предупреждават никога да не се оставят деца, възрастни хора или домашни любимци сами в автомобил, дори за няколко минути.

Препоръчва се също да има запас от вода, леки храни и зарядно устройство за телефон.





Познавайте признаците на топлинен удар



Сред първите симптоми на прегряване са замайване, гадене, мускулни крампи и силно изпотяване.

При по-тежки случаи могат да се появят обърканост, неясен говор, загуба на съзнание и силно повишена телесна температура. Тогава трябва незабавно да се потърси медицинска помощ.

„Много хора смятат, че могат просто да издържат и да продължат. Това е грешка“, предупреждава Ашли Уорд от университета „Дюк“.

Според специалистите най-добрият съвет за летните туристи е да останат гъвкави в плановете си и да се съобразяват със сигналите, които изпраща собственото им тяло.