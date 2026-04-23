Четвъртък, 23 Април 2026, 15:16
Какво е „ключ за достъп“ и защо трябва да спрете да използвате онлайн пароли

Какво е „ключ за достъп“ и защо трябва да спрете да използвате онлайн пароли
Източник: БГНЕС
Британската агенция за киберсигурност призова потребителите да се откажат от традиционните онлайн пароли и да преминат към новия метод за вход с т.нар. „ключове за достъп“ (passkeys), който според експертите елиминира цели категории хакерски атаки. Националният център за киберсигурност (NCSC) – част от разузнавателната структура GCHQ – посочва, цитиран от местни медии, че преразглежда дългогодишни практики в дигиталната сигурност и насърчава преминаване към по-съвременни методи за удостоверяване на самоличност.
 

Причината е нарастващият брой киберзаплахи, при които най-често се използват откраднати или компрометирани потребителски данни и пароли, особено чрез фишинг атаки.

 

Новият подход с passkeys се счита за значително по-сигурен, тъй като не разчита на пароли, които могат да бъдат откраднати от сървъри. Вместо това ключът се създава и съхранява директно на устройството на потребителя и действа като вид „цифрова самоличност“. Достъпът се потвърждава чрез биометрични данни – като пръстов отпечатък или лицево разпознаване – или чрез ПИН код на самото устройство.

 

При този метод при първоначалната регистрация се генерира уникален цифров ключ, свързан с конкретния телефон, компютър или таблет. При бъдещи влизания не са нужни пароли, SMS кодове или други допълнителни стъпки за потвърждение. Дори при пробив в дадена платформа хакерите могат да получат само публична част от ключа, която сама по себе си е неизползваема.

 

Според експертите това не само повишава сигурността, но и спестява време на потребителите – средно около минута при всяко влизане в онлайн услуга. Освен това технологията значително намалява риска от прихващане или кражба на данни, тъй като ключовете остават защитени в устройството и трудно могат да бъдат използвани от друго място.

 

Passkeys вече се внедряват в различни държавни и частни дигитални услуги в много западни държави. Очаква се този подход да намали и разходите, свързани с поддръжка на допълнителни методи за сигурност като SMS кодове.

 

След серия от мащабни кибератаки през 2025 г. срещу големи компании като Marks & Spencer, Co-op и Harrods, представители на NCSC предупреждават, че заплахите стават все по-сложни и динамични. Според тях само за няколко месеца са обработени над 200 сериозни инцидента, включително двойно повече случаи с национално значение спрямо предходната година.

 

Големи технологични компании като Google, Microsoft, PayPal и eBay вече използват или въвеждат passkeys, а според данни на Google над половината от потребителите им във Великобритания вече са преминали към този метод.

 

От NCSC подчертават, че ключовете за достъп са по-удобна и по-сигурна алтернатива на паролите и че тяхното масово използване е важна стъпка към по-добра защита на дигиталните услуги и подготовка за бъдещите киберзаплахи.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
ЕС одобри заема от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия пакент санкции срещу Русия 0| 134 | ЕС одобри заема от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия пакент санкции срещу Русия Румънските министри от социалистическата партия подадоха оставки 0| 168 | Румънските министри от социалистическата партия подадоха оставки 321 „виртуални“ животни откри БАБХ в ферми в Смолянско 1| 264 | 321 „виртуални“ животни откри БАБХ в ферми в Смолянско Революция при Мураками: „Кахо“ – първият му роман с жена в главната роля 0| 309 | Революция при Мураками: „Кахо“ – първият му роман с жена в главната роля

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 11345 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8603 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 53| 7343 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 52| 6974 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 4| 6772 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5480 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 11| 5133 | Румен Радев и границите на проруския дух
Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров 10| 5024 | Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров
