Как се стигна до катастрофата?



Според първоначалните данни двата автомобила са се движили с много висока скорост и вероятно са участвали в гонка. Автобусът по линия 119 е извършвал ляв завой, когато единият автомобил се е блъснал странично в него и го е преобърнал.

Вторият автомобил е излетял от пътя и се е врязал в спирка на градския транспорт.





Заместник-градският прокурор Ангел Кънев заяви, че събраните до момента доказателства сочат вина на водачите на двата автомобила. По първоначални оценки те са се движили със скорост между 140 и 150 км/ч, но точната скорост ще бъде установена с експертизи.

Колко са жертвите?



При катастрофата загинаха трима души. Двама от тях са пътници в автобуса и са индийски граждани. Единият е починал на място, а другият по-късно в болница.

По-късно властите съобщиха и за смъртта на мъж, пътувал в един от автомобилите, участвали в инцидента.

Колко са пострадалите?



Общо 17 души са пострадали – пътници от автобуса и хора от двата автомобила. Трима от ранените са в тежко състояние и с опасност за живота.

Какво показват първоначалните проверки?



Пробите за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни. Предстоят допълнителни изследвания.

Прокуратурата съобщи още, че след катастрофата двамата шофьори са проявили агресия към водача на автобуса и към екипите на пожарната, включително чрез заплахи.

Какви са данните за шофьорите?



По информация на разследващите двамата водачи са познати на полицията.

Проверява се дали притежаваните от тях шофьорски книжки, издадени в Чехия, са автентични и дали имат криминални регистрации в чужбина.

Ще бъде проверен и социалният им статус, тъй като според прокуратурата има разминаване между официалните данни в НАП и НОИ и начина на живот, който двамата са показвали в социалните мрежи.

Каква е била опасността за пътниците?



Единият автомобил се е врязал в автобуса и е пламнал.

Според прокуратурата пътниците са били в реална опасност да изгорят, а бързата реакция на пожарникарите е предотвратила още по-тежки последици.

При удара единият автомобил буквално се е разцепил на две след сблъсък със стълб и спирка. Другият е бил силно разрушен от удара и последвалия пожар.

Има ли проблем с безопасността на участъка?



Заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев заяви, че за целия район Кремиковци дежури само един патрул на „Пътна полиция“.





По думите му именно шофьорът на автобуса пръв е сигнализирал за гонка между автомобили в района малко преди катастрофата.

Чаушев посочи, че липсват достатъчно контрол и превенция и призова за по-сериозно присъствие на полицията.

Какво ще се прави с Челопешко шосе?



За целия участък има изготвен проект за ремонт, но засега няма осигурено финансиране.

Кметът на район „Кремиковци“ Лилия Донкова съобщи, че администрацията ще поиска спешни мерки за обезопасяване на мястото.

Сред предложенията са изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, изкуствени неравности и други мерки за ограничаване на скоростта.

Според местната власт дългият прав участък на Челопешко шосе често провокира шофьорите да карат значително над разрешената скорост, а катастрофи там се случват редовно.