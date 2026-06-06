Но още преди съдът да се произнесе, случаят поставя по-голям въпрос. Не само за тази катастрофа, а за начина, по който част от обществото възприема скоростта зад волана.
Защото ако версията за движение с над 150 км/ч се потвърди, това не е просто нарушение. Това е скорост, която многократно надхвърля допустимата в градска среда и практически не оставя шанс за реакция при възникване на опасност.
В България тежките катастрофи, свързани с висока скорост, отдавна не са рядкост. След всяка трагедия следват едни и същи въпроси – как е възможно, защо никой не е предотвратил това, какво трябва да се промени. След това общественото внимание постепенно се насочва другаде, а следващият тежък инцидент отново връща темата на дневен ред.
Проблемът не е само в отделния шофьор. Проблем е и културата, която често представя агресивното шофиране като нещо впечатляващо. Социалните мрежи са пълни с клипове на автомобили, движещи се със скорости далеч над разрешените.
Рязкото ускорение, дрифтът, рискованото изпреварване и демонстрацията на мощност често събират възхищение, а не осъждане.
Така постепенно се създава опасна подмяна. Вместо скоростта да се възприема като риск, тя започва да се възприема като умение. Вместо като заплаха за останалите участници в движението – като доказателство за увереност или престиж.
Реалността обаче е друга. При подобни скорости физиката не оставя място за геройство. Удължава се спирачният път, намалява времето за реакция, а последствията от всеки сблъсък стават многократно по-тежки.
Затова и въпросът след всяка подобна трагедия не е само кой е натиснал педала. Въпросът е защо все още има хора, които вярват, че подобно поведение е приемливо.
Катастрофата на „Челопешко шосе“ ще има своите съдебни отговори. Но общественият въпрос остава. Кога скоростта престана да бъде предупреждение и започна да се възприема като повод за самочувствие?
И колко още човешки живота ще струва тази подмяна?
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Коментари 4
Защото ако версията за движение с над 150 км/ч се потвърди Нека изчакаме да се потвърди.
Според теб с колко км/ч боклука се е забил в прозорците на автобуса??? Нима в случая точното определяне на скоростта е от значение за жертвите и за катастрофата?????? и за невръстно дете е ясно, че е била висока. Или на теб това не ти стига!?!?!? Какво значение за теб има големината на скоростта, ако те блъснат и убия с нея???????????!!!
Психотестове и отнемане/недаване на книжки преди да са убили някого, а не след това...
Ти изобщо виждал ли си психотест за даване на шофьорски книжки??????! Защото явно не си, те не се мерило за каране с висока скорост и причиняване на катастрофи!!!!!!!!!
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