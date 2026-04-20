Понеделник, 20 Април 2026, 11:02
ЕК към Унгария: Или бързи реформи, или губите 6,5 млрд. евро през август

ЕК към Унгария: Или бързи реформи, или губите 6,5 млрд. евро през август
Източник: БГНЕС
Фон дер Лайен определя срока като изключително напрегнат и уточнява, че само два дни по-рано е изпратила екип от висши служители в Унгария, който да работи с екипа на победителя в изборите Петер Мадяр – по прилагането на реформи и инвестиционни планове. Средствата бяха блокирани заради опасения, свързани с върховенството на закона при управлението на досегашния премиер Виктор Орбан.
 

По думите на председателя на комисията ЕС е замразил общо 17 млрд. евро, като това според нея е оказало влияние върху конкурентоспособността на страната и дори върху изборните резултати.

 

Фон дер Лайен подчертава, че Европейският съюз е действал строго в рамките на договорите си при прилагането на мерките, но също така изразява мнение, че унгарците имат право да получат средствата, след като всички условия бъдат изпълнени.

 

Тя акцентира и върху идеята за премахване на принципа на единодушие при външнополитическите решения в ЕС, като се позова на системни блокажи от страна на Будапеща. Според нея Европейският съюз трябва да може да взема решения по-бързо и ефективно, за да гарантира, че гласът му ще бъде ясно чут на международната сцена.

