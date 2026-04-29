Камерна пиано вечер с музика от Бах до Дебюси представя Венилина Малинова

Редактор: Ивайло Александров
Пианистката Венилина Малинова ще изнесе концерт „Вечер за пиано“ на 28 май в Музея „Земята и хората“ в София. Тя ще представи програма с личен и емоционален прочит на произведения от Бах, Шуберт, Шопен и Дебюси.
 

В центъра на програмата са шест прелюдии и фуги от „Добре темперирано пиано“, книга I – произведения, които заемат ключово място в историята на клавирната музика.

 

Втората част включва творби от Шуберт, Шопен и Дебюси – различни по характер, но естествено свързани чрез звука на пианото.

 

Венилина Малинова е пианист с артистичен път между джаза, операта и класическата клавирна традиция. Работила е като пианист в Европа, както и като корепетитор в Националната опера и преподавател в Националната музикална академия. Днес се посвещава на класическия репертоар, с особен интерес към музиката на Бах.

 

Концертът е част от по-голям проект, свързан с подготовката на запис на 12 прелюдии и фуги от „Добре темперирано пиано“.

 

Билети по 13 евро ще намерите в мрежата на Eventim.bg.

 

