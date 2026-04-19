Кървава неделя в Луизиана, осем деца загинаха при масова стрелба

Всичко започва като сигнал за семеен скандал в събота вечерта. Когато екипите на полицията пристигат на място, откриват десет простреляни души. Осем от тях, на възраст между 1 и 14 години, са загинали вследствие на раните си. Говорителят на местната полиция Кристофър Борделон потвърди, че децата са станали жертва на безразсъдна агресия, превърнала жилищния квартал в бойно поле.

След като извършва масовото убийство, заподозреният е откраднал автомобил и е направил опит да избяга. Последвала е ожесточена гонка с патрулите на полицията в Шривпорт. В опит да спрат престъпника, полицаите са открили огън и заподозреният е бил ликвидиран на място.

Разследването продължава, като органите на реда тепърва ще изясняват мотивите за това немислимо насилие, отнело живота на деца в началото на техния път.