Мисията „Артемида II“ – първото пилотирано пътуване до Луната от над 50 години – завърши с успешно кацане в Тихия океан на 10 април 2026 г. След като прекараха вчерашния ден във възстановяване и срещи със семействата и близките си, четиримата астронавти излязоха и на пресконференция и говориха с медии.

Командирът от НАСА Рийд Уайзман се фокусира върху емоционалната връзка, създадена от екипажа, и впечатлението от „залеза на Земята“, на който са били свидетели.

„Свързани сме завинаги. Никой тук долу няма как да разбере през какво преминахме четиримата и това беше най-специалното нещо, което някога ще се случи в живота ми. Невероятно е да си помислиш, че бихме могли да изградим международен екип... и да си поставим за цел устойчиво присъствие на Луната и на Марс. Няма нищо, което тази нация не може да направи, когато има визия.“

Той каза, че изчезването на Земята зад Луната го е оставило безмълвен: „Да наблюдаваш земното затъмнение зад Луната... Всъщност настръхвам в момента. Удивително е да гледаш как родната ти планета изчезва. Преди да излетиш това ти се струва най-великата мечта на Земята. А когато се озовеш там горе, искаш само да се върнеш при семейството и приятелите си. Кара те да се чувстваш много специален за това, че си човек и че си на планетата Земя.“

Пилотът от НАСА Виктор Глоувър е първият чернокож мъж, пътувал отвъд ниската околоземна орбита. Той говори за единството и завладяващия характер на преживяването.

„Не съм осмислил това, което току-що направихме. И ме е страх дори да започна да опитвам. Надявам се, че ще поемем отговорност за този полет към Луната. Няма нищо, което да не можем да постигнем, когато обединим всичките си различия и когато работим върху нещо голямо за доброто на всички.“

Кристина Кох е единствената жена в екипа. Тя описа визуалното и философското въздействие на гледката на Земята от дълбокия космос. „Когато видяхме мъничката Земя, хората ме питаха какви впечатления имаме. Честно казано, това, което ме порази, не беше само Земята. Беше цялата чернота около нея. Земята е като спасителна лодка, висяща необезпокоявано във Вселената.“ Тя също сподели колко я е разтърсило земното затъмнение.

Джеръми Хансен от Канадската космическа агенция също сподели вълнението си от мисията. „Това, което вие тук наблюдавахте, беше група от хора, всеки от които допринесе за мисията и го направи с радост и отдаденост.“ Относно снимките, изпратени на Земята, той отбеляза: „Знам, че видяхте и снимки, но на живо беше напълно различно.“

Един от най-трогателните моменти, които астронавтите споделиха, е, че са открили неназован досега кратер на обратната страна на Луната. Те са го кръстили „Карол“ в чест на покойната съпруга на Рийд Уайзман, която почина през 2020 г.

Успехът на „Артемида II“ вече проправи път за „Артемида III“, мисията, която трябва да върне хората на лунната повърхност. Тя е планирана за 2028 г.