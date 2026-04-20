Кошмарът на Алек Болдуин продължава: Съдът допусна нов иск за фаталната стрелба

Холивудският актьор Алек Болдуин може да бъде подведен под гражданска отговорност във връзка с трагичния инцидент на снимачната площадка на филма „Ръжда“ през 2021 г. Съдия в Лос Анджелис постанови, че делото, заведено от осветителя Серж Светной, има основание да бъде разгледано в съда.
 

Серж Светной, който е бил на крачки от фаталния изстрел, твърди, че Болдуин е проявил груба небрежност. Според него куршумът, който уби оператора Халина Хътчинс и рани режисьора Джоел Соуза, го е пропуснал „на косъм“. Съдията от Върховния съд Морис Лайтер допусна твърденията за небрежност и умишлено причиняване на емоционален стрес, но отхвърли обвинението в нападение.

 

Припомняме, че по време на репетиция реквизитният пистолет в ръцете на Болдуин произведе изстрел с истински патрон. Актьорът последователно отрича да е натискал спусъка. През 2024 г. наказателното дело срещу него беше прекратено окончателно, тъй като съдия в Ню Мексико установи, че прокуратурата и полицията са укрили ключови доказателства (партида патрони) от защитата.

 

Въпреки че наказателната отговорност отпадна, гражданските искове остават сериозна заплаха. Болдуин и продуцентите вече сключиха извънсъдебно споразумение със семейството на загиналата Халина Хътчинс, но случаят със Светной тепърва ще се решава.

 

Ако страните не постигнат споразумение в близките месеци, гражданският процес е насрочен условно за 12 октомври. Междувременно оръжейничката на филма, Хана Гутиерес-Рийд, вече изтърпява присъда от 18 месеца затвор за непреднамерено убийство.


Дори след като се отърва от затвора, Алек Болдуин остава заложник на трагедията „Ръжда“. Гражданските дела в САЩ често завършват с огромни обезщетения, които могат да струват на актьора и продуцентите милиони, а петното върху репутацията му изглежда необратимо.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Български триумф в Батуми: Ангел Русев пренаписа историята с шеста европейска титла 0| 211 | Български триумф в Батуми: Ангел Русев пренаписа историята с шеста европейска титла Френската прокуратура привика на разпит Илон Мъск заради гафовете на Grok 0| 236 | Френската прокуратура привика на разпит Илон Мъск заради гафовете на Grok Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 2| 763 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? Пекин разклаща Тайпе политически, китайски самолетоносач мина през Тайванския проток 0| 504 | Пекин разклаща Тайпе политически, китайски самолетоносач мина през Тайванския проток

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 24| 8450 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 18| 7384 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 7232 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 45| 6788 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 6667 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6336 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 5825 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент 26| 5063 | Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент
