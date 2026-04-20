Серж Светной, който е бил на крачки от фаталния изстрел, твърди, че Болдуин е проявил груба небрежност. Според него куршумът, който уби оператора Халина Хътчинс и рани режисьора Джоел Соуза, го е пропуснал „на косъм“. Съдията от Върховния съд Морис Лайтер допусна твърденията за небрежност и умишлено причиняване на емоционален стрес, но отхвърли обвинението в нападение.

Припомняме, че по време на репетиция реквизитният пистолет в ръцете на Болдуин произведе изстрел с истински патрон. Актьорът последователно отрича да е натискал спусъка. През 2024 г. наказателното дело срещу него беше прекратено окончателно, тъй като съдия в Ню Мексико установи, че прокуратурата и полицията са укрили ключови доказателства (партида патрони) от защитата.

Въпреки че наказателната отговорност отпадна, гражданските искове остават сериозна заплаха. Болдуин и продуцентите вече сключиха извънсъдебно споразумение със семейството на загиналата Халина Хътчинс, но случаят със Светной тепърва ще се решава.

Ако страните не постигнат споразумение в близките месеци, гражданският процес е насрочен условно за 12 октомври. Междувременно оръжейничката на филма, Хана Гутиерес-Рийд, вече изтърпява присъда от 18 месеца затвор за непреднамерено убийство.



Дори след като се отърва от затвора, Алек Болдуин остава заложник на трагедията „Ръжда“. Гражданските дела в САЩ често завършват с огромни обезщетения, които могат да струват на актьора и продуцентите милиони, а петното върху репутацията му изглежда необратимо.