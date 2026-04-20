Понеделник, 20 Април 2026, 18:29
Крачка до финала: ЦИК обяви резултатите при 98,78% обработени протоколи

Редактор: Frognews
Обработката на изборните резултати навлезе в заключителната си фаза. Данните на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 14:00 ч. на 20 април потвърждават безапелационната победа на една формация и очертават състава на 52-рото Народно събрание. Избирателната активност в страната се заковава на 34,63%.
 

Към момента картината е стабилна, като пет политически сили преминават 4-процентната бариера:

 

1. Прогресивна България – 44,659% (1 427 768 гласа)
2. ГЕРБ-СДС – 13,386% (427 945 гласа)
3. ПП-ДБ – 12,705% (406 198 гласа)
4. ДПС – 6,956% (222 393 гласа)
5. Възраждане – 4,271% (136 542 гласа)


На прага остават МЕЧ (3,230%), Величие (3,117%) и БСП – Обединена левица (3,015%), които въпреки сериозния брой гласове, не успяват да прескочат бариерата.

 

Опцията „Не подкрепям никого“ е събрала близо 50 101 гласа.

 

Разпределение на мандатите (ориентировъчно)


При настоящите данни 240-те места в парламента биха се разпределили по следния начин:

 

1. Прогресивна България: 134 мандата
2. ГЕРБ-СДС: 40 мандата
3. ПП-ДБ: 38 мандата
4. ДПС: 20 мандата
5. Възраждане: 8 мандата


Забележка: Окончателното разпределение на мандатите зависи от преразпределянето на гласовете от партиите под чертата и може да варира леко.

 

Математика на властта


Резултатът от 134 мандата (прогнозно) за „Прогресивна България“ означава, че формацията разполага с абсолютно мнозинство (над необходимите 121 гласа). Това прецедентно в новата ни история разпределение позволява съставяне на самостоятелно правителство без нужда от коалиционни споразумения.

 

Какво следва?


ЦИК трябва да обяви окончателните резултати и разпределението на мандатите най-късно четири дни след изборния ден, а имената на новите 240 народни представители – до седем дни след вота.

