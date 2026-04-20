По данни на браншовата организация E-Mobility Europe и изследователската компания New Automotive новите регистрации на електрически автомобили (BEV) са се увеличили с 29,4% на годишна база и достигат почти 560 000 за тримесечието. Само през март ръстът е още по-осезаем – 51,3%, или над 240 000 нови регистрации в 15 европейски държави.

Според данни на автомобилната асоциация ACEA тези пазари формират около 94% от всички продажби на електромобили в Европейския съюз и Европейската асоциация за свободна търговия – държави, които следват общите регулации на ЕС за намаляване на въглеродните емисии.

От E-Mobility Europe определят ръста през март като един от най-значимите напоследък за енергийната сигурност на Европа, тъй като зависимостта от петрол се превръща във все по-сериозен риск. Според съвместен анализ на двете организации регистрираните електромобили през тримесечието са достатъчни да намалят потреблението на петрол с около 2 милиона барела годишно.

Най-големите пет европейски пазара – Германия, Франция, Испания, Италия и Полша – отчитат ръст от над 40% в продажбите на електромобили от началото на годината. В същото време делът на електрическите автомобили сред всички нови регистрации в ЕС и ЕАСТ достига 21,2% само за март.

В отделен доклад се посочва, че и във Великобритания – вторият по големина електромобилен пазар в Европа след Германия – регистрациите са нараснали с 12,8% за тримесечието, като електрическите автомобили вече представляват 22,5% от всички нови продажби в страната.