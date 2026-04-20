Понеделник, 20 Април 2026, 11:02
Кризата с горивата се превръща в катализатор за пазара на електромобили в Европа

Източник: БГНЕС
Продажбите на изцяло електрически автомобили в основните европейски автомобилни пазари са нараснали с почти една трета през първото тримесечие на 2026 г. Причината – шофьорите масово започват да търсят алтернатива на двигателите с вътрешно горене на фона на рязкото поскъпване на горивата, предизвикано от войната в Иран, пише Reuters.
 

По данни на браншовата организация E-Mobility Europe и изследователската компания New Automotive новите регистрации на електрически автомобили (BEV) са се увеличили с 29,4% на годишна база и достигат почти 560 000 за тримесечието. Само през март ръстът е още по-осезаем – 51,3%, или над 240 000 нови регистрации в 15 европейски държави.

 

Според данни на автомобилната асоциация ACEA тези пазари формират около 94% от всички продажби на електромобили в Европейския съюз и Европейската асоциация за свободна търговия – държави, които следват общите регулации на ЕС за намаляване на въглеродните емисии.

 

От E-Mobility Europe определят ръста през март като един от най-значимите напоследък за енергийната сигурност на Европа, тъй като зависимостта от петрол се превръща във все по-сериозен риск. Според съвместен анализ на двете организации регистрираните електромобили през тримесечието са достатъчни да намалят потреблението на петрол с около 2 милиона барела годишно.

 

Най-големите пет европейски пазара – Германия, Франция, Испания, Италия и Полша – отчитат ръст от над 40% в продажбите на електромобили от началото на годината. В същото време делът на електрическите автомобили сред всички нови регистрации в ЕС и ЕАСТ достига 21,2% само за март.

 

В отделен доклад се посочва, че и във Великобритания – вторият по големина електромобилен пазар в Европа след Германия – регистрациите са нараснали с 12,8% за тримесечието, като електрическите автомобили вече представляват 22,5% от всички нови продажби в страната.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
24% от избирателите на ПБ са направили избора си по време на предизборната кампания 2| 332 | 24% от избирателите на ПБ са направили избора си по време на предизборната кампания Малки, големи и още по-големи: Кои партии подкрепят различните възрастови групи 0| 513 | Малки, големи и още по-големи: Кои партии подкрепят различните възрастови групи

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 24| 8261 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 18| 7175 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 7140 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 6452 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6102 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 5749 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент 26| 4974 | Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент
92% обработени протоколи: 1. 3 млн. за „Прогресивна България“, ГЕРБ изпреварва ПП-ДБ 30| 4800 | 92% обработени протоколи: 1. 3 млн. за „Прогресивна България“, ГЕРБ изпреварва ПП-ДБ
