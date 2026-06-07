Премахнати са виниловите платна, монтирани върху метални рамки, които скриваха строителната площадка от външен поглед.

След премахването на винила се вижда, че строежът е в доста напреднала фаза.

По-рано днес на място се очакваше да пристигнат министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев.

Предвиждаше се, ако оградата не бъде премахната доброволно, Регионалната дирекция по горите да пристъпи към принудителното ѝ отстраняване.