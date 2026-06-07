Премахнати са виниловите платна, монтирани върху метални рамки, които скриваха строителната площадка от външен поглед.
След премахването на винила се вижда, че строежът е в доста напреднала фаза.
По-рано днес на място се очакваше да пристигнат министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев.
Предвиждаше се, ако оградата не бъде премахната доброволно, Регионалната дирекция по горите да пристъпи към принудителното ѝ отстраняване.
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Коментари 3
Не искам да съм пророк, ама сега ще започнат дела срещу Дирекцията по горите заради самоуправство и за нарушения най-различни. Изглежда корпорацията се е въоръжила с бойни адвокати, които нямат намерение да се предават лесно. Със сигурност предстоят дела с години. Да не забравяме, че автокъща Капитолия 10 години стои абсолютно незаконно в Борисовата градина и чак сега изглежда ще я прогонят...
И аз не искам да съм пророк, но се хващам на бас, че с това ще приключи премахването на всичко незаконно. Цяло ограда е премахпната и това е небивал успех. Иначе, за делата не съм съгласен. те не касаят оградата, защото разбирам, че е премахната от оградителя, не от контролните органи. Те не премахват ни огради, ни сгради. Само обикалят и дават предписания, разпореждания и заповеди. Всички те са незаконосъобразни или поради най-обикновена некадърност или поради нарочно търсен ефект, съчетан с некадърност. Тактиката е ясна - ходиш и показваш, че можеш да спреш обекта. Така мотивираш инвеститора да "инвестира". Тъй като нарушението е очевадно и разни граждани, организации и конкуренти настояват то да се преустанови, контролния орган издава напълно незаконосъобразно разпореждане, което няма никакъв начин да не падне в съда. Друг вариянт е инвеститора да се инати и да не иска да престира. Издава се люто разпореждане, което отново не издържа в съда, този път не нарочно, а порадинекадърност.
Махнаха оградата но строежът, едва ли.
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