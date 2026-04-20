Понеделник, 20 Април 2026, 11:02
Малки, големи и още по-големи: Кои партии подкрепят различните възрастови групи

Източник: БГНЕС
Данни от екзитпола на социологическата агенция „Алфа Рисърч“ показват ясно изразени различия във възрастовия профил на избирателите на различните партии на предсрочните избори през 2026 г. Едно обаче важи за всички тях – най-широка подкрепа получава формацията „Прогресивна България“. Според анализа, който обхваща различните демографски слоеве, партията на Румен Радев води убедително както сред младите, така и сред по-възрастните избиратели.
 

ГЕРБ–СДС демонстрира по-равномерно разпределение на подкрепата, като се представя по-силно сред хората над 30 години. ПП–ДБ, от своя страна, разчита най-вече на младите избиратели, докато подкрепата за формацията намалява с възрастта.

 

При най-младата група – избирателите между 18 и 30 години – „Прогресивна България“ получава най-висок резултат от 34%. На второ място е ПП–ДБ с 22%, което е и най-доброто им представяне спрямо останалите възрастови групи. След тях се нареждат ГЕРБ–СДС с 14%, ДПС с 8% и „Възраждане“ с 4%.

 

В групата на избирателите между 31 и 60 години подкрепата за „Прогресивна България“ се увеличава до 37%. ГЕРБ–СДС заема втора позиция с 18%, докато ПП–ДБ бележи спад до 14%. ДПС получава 9%, а „Възраждане“ – 6%.

 

Сред най-възрастните избиратели – над 60 години – „Прогресивна България“ достига най-високото си ниво от 39%. ГЕРБ–СДС събира 17% подкрепа, а ПП–ДБ отчита най-ниския си резултат в тази група – 10%. ДПС получава 8%, а „Възраждане“ – 5%.

 

Общата картина от екзитпола очертава стабилно водеща позиция на „Прогресивна България“ във всички възрастови категории, докато останалите политически сили показват по-силна зависимост от конкретни демографски групи.

