ГЕРБ–СДС демонстрира по-равномерно разпределение на подкрепата, като се представя по-силно сред хората над 30 години. ПП–ДБ, от своя страна, разчита най-вече на младите избиратели, докато подкрепата за формацията намалява с възрастта.

При най-младата група – избирателите между 18 и 30 години – „Прогресивна България“ получава най-висок резултат от 34%. На второ място е ПП–ДБ с 22%, което е и най-доброто им представяне спрямо останалите възрастови групи. След тях се нареждат ГЕРБ–СДС с 14%, ДПС с 8% и „Възраждане“ с 4%.

В групата на избирателите между 31 и 60 години подкрепата за „Прогресивна България“ се увеличава до 37%. ГЕРБ–СДС заема втора позиция с 18%, докато ПП–ДБ бележи спад до 14%. ДПС получава 9%, а „Възраждане“ – 6%.

Сред най-възрастните избиратели – над 60 години – „Прогресивна България“ достига най-високото си ниво от 39%. ГЕРБ–СДС събира 17% подкрепа, а ПП–ДБ отчита най-ниския си резултат в тази група – 10%. ДПС получава 8%, а „Възраждане“ – 5%.

Общата картина от екзитпола очертава стабилно водеща позиция на „Прогресивна България“ във всички възрастови категории, докато останалите политически сили показват по-силна зависимост от конкретни демографски групи.