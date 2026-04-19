Реклама / Ads
Неделя, 19 Април 2026, 15:28
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 862 | НОВИНИ

Мексико, Испания и Бразилия призоваха за диалог заради хуманитарната криза в Куба

Мексико, Испания и Бразилия изразиха сериозна загриженост от задълбочаващата се хуманитарна криза в Куба и призоваха за „искрен и уважителен диалог“, който да доведе до трайно решение. В съвместно изявление трите държави подчертават, че ситуацията на острова е „драматична“ и изисква спешни мерки за облекчаване на условията за населението.
 

Те не посочват директно САЩ, но позицията им идва на фона на засилен натиск върху Хавана и ограничения, включително върху доставките на петрол, пише The Guardian.


В документа се настоява бъдещите действия да са съобразени с международното право и да гарантират, че самият кубински народ ще може свободно да решава бъдещето си. Според трите страни именно диалогът е ключът към дългосрочно стабилизиране на ситуацията.


Изявлението беше направено по време на среща на леви лидери в Барселона, организирана от испанския премиер Педро Санчес. В нея участваха президентите на Мексико Клаудия Шейнбаум и на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва, които също призоваха за защита на демокрацията и международното право.


Куба се намира в тежка икономическа и енергийна криза, задълбочена от ограниченията върху доставките на петрол и външния натиск. Това води до недостиг на горива, прекъсвания на електрозахранването и сериозни социални трудности. 

 

Трите държави заявяват готовност да увеличат хуманитарната помощ за острова и подчертават, че всяко решение трябва да бъде мирно и да не нарушава суверенитета на Куба.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 