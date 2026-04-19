Те не посочват директно САЩ, но позицията им идва на фона на засилен натиск върху Хавана и ограничения, включително върху доставките на петрол, пише The Guardian.



В документа се настоява бъдещите действия да са съобразени с международното право и да гарантират, че самият кубински народ ще може свободно да решава бъдещето си. Според трите страни именно диалогът е ключът към дългосрочно стабилизиране на ситуацията.



Изявлението беше направено по време на среща на леви лидери в Барселона, организирана от испанския премиер Педро Санчес. В нея участваха президентите на Мексико Клаудия Шейнбаум и на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва, които също призоваха за защита на демокрацията и международното право.



Куба се намира в тежка икономическа и енергийна криза, задълбочена от ограниченията върху доставките на петрол и външния натиск. Това води до недостиг на горива, прекъсвания на електрозахранването и сериозни социални трудности.

Трите държави заявяват готовност да увеличат хуманитарната помощ за острова и подчертават, че всяко решение трябва да бъде мирно и да не нарушава суверенитета на Куба.