Коментарът ѝ идва след предупреждения от изпълнителния директор на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол, който миналата седмица заяви, че Европа разполага с керосин за около 6 седмици, ако енергийната криза продължи. Международната асоциация за въздушен транспорт изрази прогноза, че европейските авиокомпании може да започнат да отменят полети от втората половина на месец май.

Хрнчирова заяви, че Европейският съюз има „значителен капацитет“ за рафиниране на суров петрол и производство на реактивно гориво. Според нея ЕС „се готви за евентуални действия, но всичко зависи от развитието на ситуацията“.

Тя каза, че енергийният пакет на ЕС, който ще бъде представен в сряда, ще разгледа „различни елементи, свързани с настоящата криза“.