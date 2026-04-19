МВнР: Висока активност на българите в чужбина

Изборният процес вече е приключил в част от държавите в Азия и Океания, сред които Нова Зеландия, Австралия, Сингапур, Япония, Южна Корея и Китай.

Общо 493 секции са разкрити в 55 държави, като машинно гласуване е осигурено в 19 от тях с 130 устройства. До момента е отчетен проблем само с една машина – в българското посолство в Лондон.

От външното министерство посочват още, че са осигурени значително повече бюлетини в дипломатическите и консулските представителства – двойно повече спрямо предходните избори, за да се гарантира, че няма да има недостиг.