МВнР: Висока активност на българите в чужбина

Избирателната активност сред българите в чужбина е висока, като към момента няма сериозни затруднения в нито една секция. Това съобщиха от Министерството на външните работи по време на брифинг.
 

Изборният процес вече е приключил в част от държавите в Азия и Океания, сред които Нова Зеландия, Австралия, Сингапур, Япония, Южна Корея и Китай.

 

Общо 493 секции са разкрити в 55 държави, като машинно гласуване е осигурено в 19 от тях с 130 устройства. До момента е отчетен проблем само с една машина – в българското посолство в Лондон.

 

От външното министерство посочват още, че са осигурени значително повече бюлетини в дипломатическите и консулските представителства – двойно повече спрямо предходните избори, за да се гарантира, че няма да има недостиг.

