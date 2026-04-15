НАП и КЗП тръгнаха на проверки за скок на цените, откриха масови поскъпвания

НАП и КЗП тръгнаха на проверки за скок на цените, откриха масови поскъпвания
КЗП и НАП започнаха засилени проверки за необосновано повишение на цените на стоки и услуги. Двете институции обявиха мерките по време на съвместен брифинг. От Националната агенция за приходите съобщиха, че е въведено ежедневно наблюдение на пазара на горива. Данните показват сериозен ръст в продажбите през март, въпреки повишението на цените. Продадени са над 353 млн. литра горива, което е с 23% повече спрямо февруари. Най-голямо увеличение има при дизела – 25,2%, следван от бензин А-95 – 23,6%, и пропан-бутан – 17,9%.
 

В началото на април се отчита спад при дизела с около 10%, но при бензина и пропан-бутана има увеличение. Към момента цената на бензина достига 1,48 евро за литър, а на дизела – 1,77 евро. Спрямо края на февруари бензинът е поскъпнал с 19,9%, а дизелът – с 38,8%.

 

Приходите от ДДС от продажба на горива през март възлизат на 86,8 млн. евро. Това е с 23,9% повече спрямо същия месец на миналата година и с 44,3% повече спрямо февруари.

 

В страната работят 3686 бензиностанции. Само за последния месец са извършени над 820 проверки. При 475 търговци е установено увеличение на маржа при поне един вид гориво. Изискани са документи за обосновка на цените. Проверки текат и в десетте най-големи вериги.

 

При 48 обекта е отчетено поскъпване на всички видове горива, а при 88 – на дизел и бензин. В повечето случаи се наблюдава увеличение само при един продукт за сметка на други.

 

От НАП предупреждават, че при необосновано повишение ще бъдат съставяни актове по Закона за въвеждане на еврото.

Паралелно продължават проверки и в търговската мрежа. Между 6 и 13 април са извършени 639 инспекции, като резултатите ще бъдат обявени до около две седмици.

 

От Комисията за защита на потребителите съобщават, че съвместно с НАП са направени близо 9 хиляди проверки. Установени са 863 нарушения, или около 10% от случаите. Най-често проблеми има при плодове, зеленчуци, кафе, шоколад и колбаси.

 

Подадените потребителски жалби са 16 100, като се отчита тенденция към намаляване. При отделни проверки на бензиностанции са установени 6 случая на необосновано повишение на цените.

 

По време на великденската кампания са проверени над 400 обекта. Най-сериозни увеличения са отчетени при услугите. Цените на обществените паркинги са нараснали със 100%, във фитнесите – с около 160%, транспортните услуги – до 67%, а при фризьорските и козметичните услуги – между 17% и 100%. В заведенията поскъпването е между 10% и 40%.

 

При храните най-голям ръст има при доматите – 61,9% за периода от 1 март до 15 април. Бялото зеле поскъпва с близо 30%, колбасите – с 20%, свинското месо и сиренето – с над 10%. Кашкавалът и киселото мляко поскъпват с около 8%, белият хляб – със 7%, а яйцата – с над 5%.

