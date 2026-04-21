Най-голямото увеличение на военния бюджет от ВСВ: Накъде ще насочи Пентагонът $1,5 трлн.

Източник: БГНЕС
Администрацията на Доналд Тръмп представи проектобюджет за отбрана в размер на около 1,5 трилиона долара за фискалната 2027 г. Това се очертава като най-голямото увеличение на военните разходи в САЩ от Втората световна война насам, съобщава Reuters. Планът предвижда около 750 милиарда долара да бъдат насочени към ключови военни програми – включително изграждане на нови бойни кораби, модерни бойни самолети и амбициозната система за противоракетна отбрана Golden Dome.
 

Сериозен акцент се поставя върху военноморските сили. За корабостроене са отделени над 65 милиарда долара, с които се планира изграждането на десетки бойни и спомагателни съдове в рамките на инициативата Golden Fleet – най-мащабната подобна програма от десетилетия.

 

В авиацията бюджетът включва над 100 милиарда долара за покупка и разработка на самолети, сред които изтребители F-35 и новото поколение бойни машини. Паралелно с това се увеличават инвестициите в стратегически бомбардировачи и други високотехнологични системи.

 

Особено значително е и финансирането за безпилотни технологии и автоматизирана война – над 50 милиарда долара. Това е най-голямото вложение в дронове и свързаните с тях системи в историята на американската армия.

 

Проектобюджетът включва още увеличаване на числеността на въоръжените сили с десетки хиляди военнослужещи, както и повишение на заплатите, особено за по-ниските военни звания.

 

Общата сума е разделена на основен бюджет от около 1,15 трилиона долара и допълнителен пакет от 350 милиарда, който трябва да бъде одобрен отделно от Конгреса. В същото време в плана не са включени разходите, свързани с евентуални военни действия срещу Иран, които вероятно ще изискват допълнително финансиране.

 

Като цяло предложението показва ясно пренасочване към масивни инвестиции в модерни военни технологии, изкуствен интелект и индустриалния капацитет на отбраната, като част от стратегията на администрацията да засили военното превъзходство на САЩ.

