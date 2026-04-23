Четвъртък, 23 Април 2026, 19:39
Нечовешката армия на Украйна: Киев бори недостига на хора с роботи

Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Следващият етап във воденето на война вече се оформя – и той е свързан с все по-широкото използване на роботизирани системи. След като безпилотните технологии промениха бойните действия във въздуха и по море, днес трансформацията се пренася и на сушата, където Украйна активно внедрява наземни роботи в реални бойни операции, пише Politico. Наскоро президентът на страната Володимир Зеленски съобщи, че за първи път в хода на войната руска позиция е била превзета изцяло от безпилотни платформи – комбинация от дронове и наземни роботизирани системи, без пряко участие на пехота.
 

Според украински военни това е показателен пример за новата роля на технологиите на бойното поле.

 

Наземните роботи вече изпълняват широк спектър от задачи – от доставка на боеприпаси и евакуация на ранени до разузнаване, миниране и директни атаки срещу вражески позиции. Командирът на подразделение за роботизирани системи Микола Зинкевич подчертава пред изданието, че в условията на интензивно използване на дронове те позволяват извършването на високорискови операции без заплаха за човешки живот.

 

Това е особено важно за Украйна, която се стреми да ограничи загубите си на фона на продължаващите масирани атаки от страна на Русия. Част от стратегията е да се нанасят максимални щети на противника, като същевременно се щади собствената жива сила. Затова целта на украинското командване е до 2026 г. до 30% от личния състав в най-рисковите участъци да бъде заменен от технологии.

 

Показателен е случаят от Харковска област, за който говори Зеленски. Два т.нар. „камикадзе“ робота атакуват укрепена руска позиция. След разрушаване на входа и приближаване на втория робот, руските войници се предават, а украинските сили поемат контрол без нито един изстрел. Това демонстрира потенциала на технологиите да заменят традиционните пехотни атаки.

 

Експерти сравняват навлизането на роботите с революционни моменти в историята на войните – като появата на барута или танковете през Първата световна война. Въпреки това те предупреждават, че човешкият фактор остава решаващ, а ефективността на машините е ограничена от трудния терен и уязвимостта им към въздушни атаки.

 

Украйна вече разполага със стотици производители на подобни системи, а само от началото на 2025 г. са одобрени десетки нови модели. Един от тях е роботът TerMIT, разработен от компанията Tencore, който може да превозва товари до 400 кг, да евакуира ранени или да участва в бойни действия при оборудване с оръжие.

 

Въпреки технологичния напредък, страната среща предизвикателства при снабдяването – основно заради бавни процедури по държавни поръчки и нуждата от обучение на оператори. В отговор властите планират ускоряване на доставките и увеличаване на финансирането, включително с помощта на европейски партньори.

 

Нарастващото използване на роботи показва по-широка тенденция – стремежът войната да се води с минимални човешки загуби. В този нов модел машините поемат най-опасните задачи, докато пехотата се превръща в по-специализирана и елитна сила. Въпреки това, както подчертават военните, хората остават в основата на всяка армия – поне засега.

