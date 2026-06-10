Според археолога Артемида е сред най-почитаните божества в региона през Античността, което прави подобна идентификация напълно възможна на този етап от изследванията.

Находката е открита непосредствено пред проучвания храм на Херакъл. Археолозите ще продължат работа в района с надеждата да открият и останалите части от скулптурата.

Вагалински припомни, че при предишни разкопки в Хераклея Синтика са били открити и други фрагменти от статуи. Сред тях е глава на млада жена, съхранявана в Исторически музей – Петрич, за която вече е изказвана хипотеза, че може да изобразява Артемида.





„Предстои да проверим дали тази глава би могла да принадлежи на скулптурата, от която сега намираме част. Ще направим сравнителни анализи на мрамора със специалисти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, обясни археологът.

В близост до новооткрития фрагмент са намерени и други части от мраморни скулптури. Предстои да бъде установено дали те са част от същия паметник или принадлежат на повече от една статуя.

По предварителни стратиграфски данни скулптурата вероятно е била повредена и съборена в края на III век след Христа, когато градът преживява тежки нападения и разрушения. През IV век тя вече не е била използвана в култовата практика.

„Това са първоначални изводи, които предстои да бъдат потвърдени с допълнителни анализи. Но засега данните сочат именно такава история на паметника“, посочи Вагалински.

Археологът изрази надежда, че разкопките ще доведат до откриването и на останалите части от статуята. Той припомни и впечатляващото откритие от 2024 г., когато при проучванията на Големия канал в Хераклея Синтика беше намерена статуя, а по-късно на около 6,5 метра от нея беше открита и липсващата ѝ глава.

„Хераклея винаги ни изненадва. Затова запазваме надежда, че ще открием и останалите части от тази статуя, включително главата ѝ. Все още не сме приключили проучването на културния пласт и вътрешността на храма“, каза проф. Вагалински.