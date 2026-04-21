Новата война: Русия атакува Европа с изкуствен интелект

Предупреждението идва в момент на засилена тревога сред експертите по киберсигурност. Причина за това е и нов мощен AI модел, разработен от Anthropic, известен като Mythos. Според специалисти той може да надмине хората в откриването и използването на софтуерни уязвимости. Засега достъпът до него е ограничен до малък кръг технологични компании и организации, докато се оценяват потенциалните рискове.

Изкуственият интелект позволява на хакерите да действат значително по-бързо и в по-голям мащаб. Задачи, които преди са изисквали часове ръчна работа, вече могат да се изпълняват за секунди, а атаките могат да бъдат насочени едновременно към множество цели. Освен това генеративният AI улеснява създаването на изключително убедителни фишинг имейли, клониране на гласове и deepfake видеа, които могат да заобиколят дори системи, разчитащи на човешка преценка.

В същото време и специалистите по киберсигурност използват изкуствен интелект, за да следят мрежите в реално време и да откриват подозрително поведение много по-бързо от човек.