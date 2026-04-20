Проверката на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) разкри сериозни нарушения. Собственикът на фермата е лекувал животните дълго време сам, без да информира ветеринарните лекари. Фаталното забавяне е създало предпоставки за разпространение на инфекцията.

Още по-тревожно е, че в стопанството са открити два незаконни обекта за преработка на месо. Там са се произвеждали саздърма, пастърма и консерви при неясни хигиенни условия. Обектите са запечатани, а цялата налична продукция е иззета и ще бъде унищожена.

В село Черногор са въведени строги ограничения:

* Преустановено е преместването на животни от и към населеното място.

* Стопанството и околните райони са обработени със специални препарати.

* Всички възприемчиви животни в селото се ваксинират принудително.



Какво представлява антраксът?

Антраксът е остра заразна болест, която засяга както животните, така и хората. Най-чувствителни към нея са козите, овцете и говедата, но се среща и при биволи и коне. БАБХ напомня на фермерите при всяко съмнение за заболяване веднага да сигнализират официалните лекари на телефон 0700 122 99.