Понеделник, 20 Април 2026, 14:59
Огнище на антракс в Силистренско. Незаконни цехове за месо запечатани в село Черногор

Опасно огнище на антракс е установено във ферма за биволи в село Черногор, област Силистра. Наличието на болестта е потвърдено лабораторно, след като девет животни в стопанството вече са умрели. Към момента няма данни за заразени хора, но Регионалната здравна инспекция (РЗИ) извършва спешно проучване.
 

Проверката на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) разкри сериозни нарушения. Собственикът на фермата е лекувал животните дълго време сам, без да информира ветеринарните лекари. Фаталното забавяне е създало предпоставки за разпространение на инфекцията.

 

Още по-тревожно е, че в стопанството са открити два незаконни обекта за преработка на месо. Там са се произвеждали саздърма, пастърма и консерви при неясни хигиенни условия. Обектите са запечатани, а цялата налична продукция е иззета и ще бъде унищожена.

 

В село Черногор са въведени строги ограничения:

 

* Преустановено е преместването на животни от и към населеното място.
* Стопанството и околните райони са обработени със специални препарати.
* Всички възприемчиви животни в селото се ваксинират принудително.


Какво представлява антраксът?

 

Антраксът е остра заразна болест, която засяга както животните, така и хората. Най-чувствителни към нея са козите, овцете и говедата, но се среща и при биволи и коне. БАБХ напомня на фермерите при всяко съмнение за заболяване веднага да сигнализират официалните лекари на телефон 0700 122 99.

