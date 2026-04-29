Под негово ръководство тимът печели Купата на България през 1978 г. след победа над ЦСКА, а година по-рано завършва на трето място в първенството.

Името му е свързано и с паметни европейски вечери – начело на „Марек“ той отстранява унгарския Ференцварош, постига престижна победа над Байерн Мюнхен и побеждава Абърдийн, воден от сър Алекс Фъргюсън.

Роден на 16 март 1937 г., Динков завършва ВИФ (днешната НСА) и посвещава целия си живот на футбола. В Марек започва като създател на детско-юношеската школа, след което преминава през ролите на помощник-треньор и старши треньор.

В своята кариера той води още отборите на Славия, Добруджа, Миньор и Пирин, както и за кратко националния отбор и олимпийския тим на България.

Работил е и в чужбина – в Кипър и Кот д’Ивоар.