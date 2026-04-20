Реклама / Ads
Понеделник, 20 Април 2026, 11:02
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
5| 1187 | НОВИНИ

Отново трагедия в САЩ: Мъж застреля седемте си деца и техен братовчед

Отново трагедия в САЩ: Мъж застреля седемте си деца и техен братовчед
Източник: БГНЕС
Мъж е открил огън в град Шривпорт, щата Луизиана, при серия от нападения на три различни места, като е убил осем деца, седем от които негови, съобщава местната полиция. Медиите определят инцидента като най-смъртоносната масова стрелба в САЩ за последните над две години, позовавайки се на Архива за оръжейното насилие. При атаката тежко са ранени и две жени, сред които майката на част от убитите деца.
 

Жертвите са три момчета и пет момичета на възраст между 3 и 11 години. По данни на съдебните власти седем от тях са били братя и сестри, а осмото дете – техен братовчед.

 

Стрелецът е идентифициран като 31-годишния Шамар Елкинс. Той е избягал от местопрестъплението с откраднат автомобил, но е бил застигнат от полицията и прострелян след преследване. По думите на властите, когато е излязъл от превозното средство с оръжие, служителите са открили огън по него.

 

Елкинс е имал предишен арест през 2019 г. за нарушения, свързани с огнестрелни оръжия, но не са били известни данни за предишни случаи на домашно насилие.

 

Едно дете е оцеляло и е настанено в болница с леки наранявания. Според местни медии двете ранени жени са простреляни в главата. Полицията съобщава, че една от тях е успяла да повика помощ чрез съсед, който е сигнализирал на 911 рано сутринта.

 

Съсед на семейството разказва, че малко преди трагедията децата са играели навън пред дома си, без признаци на напрежение.

 

Случаят отново насочва внимание към високото ниво на смъртност, свързана с огнестрелно оръжие в САЩ, което е най-високото сред развитите държави.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 