Жертвите са три момчета и пет момичета на възраст между 3 и 11 години. По данни на съдебните власти седем от тях са били братя и сестри, а осмото дете – техен братовчед.

Стрелецът е идентифициран като 31-годишния Шамар Елкинс. Той е избягал от местопрестъплението с откраднат автомобил, но е бил застигнат от полицията и прострелян след преследване. По думите на властите, когато е излязъл от превозното средство с оръжие, служителите са открили огън по него.

Елкинс е имал предишен арест през 2019 г. за нарушения, свързани с огнестрелни оръжия, но не са били известни данни за предишни случаи на домашно насилие.

Едно дете е оцеляло и е настанено в болница с леки наранявания. Според местни медии двете ранени жени са простреляни в главата. Полицията съобщава, че една от тях е успяла да повика помощ чрез съсед, който е сигнализирал на 911 рано сутринта.

Съсед на семейството разказва, че малко преди трагедията децата са играели навън пред дома си, без признаци на напрежение.

Случаят отново насочва внимание към високото ниво на смъртност, свързана с огнестрелно оръжие в САЩ, което е най-високото сред развитите държави.