4| 971 | НОВИНИ
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се надява България да продължи да я подкрепя
Украинският външен министър Андрий Сибига коментира резултатите от изборите у нас и победата на Румен Радев.
„Надяваме се България да продължи дипломатическата си подкрепа за Украйна“, каза Сибига, предава БНТ.
Досегашните правителства подкрепяха суверенитета на Украйна срещу руската агресия.
България оказва и военна помощ на Украйна и е един от основните доставчици на снаряди за украинската армия чрез договори с трети страни.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
КОМЕНТАРИ
