Реклама / Ads
Сряда, 22 Април 2026, 14:35
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
4| 971 | НОВИНИ

Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се надява България да продължи да я подкрепя

Украинският външен министър Андрий Сибига коментира резултатите от изборите у нас и победата на Румен Радев.
 

„Надяваме се България да продължи дипломатическата си подкрепа за Украйна“, каза Сибига, предава БНТ.

 

Досегашните правителства подкрепяха суверенитета на Украйна срещу руската агресия.

 

България оказва и военна помощ на Украйна и е един от основните доставчици на снаряди за украинската армия чрез договори с трети страни.

f Сподели t Tweet Автор: Красен Бучков Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 