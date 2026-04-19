Под 1% от машините с проблеми в изборния ден, показват данни на МЕУ

От ведомството подчертават, че това е изключително нисък дял на технически неизправности. По данни от предходни избори той е бил около 2%, което също се счита за много добро ниво на надеждност. В международната практика нормалният диапазон е между 2% и 4%, което поставя настоящите стойности значително под обичайните.

В повечето случаи става дума за локални технически затруднения, които не водят до спиране на изборния процес. Само част от машините временно са извадени от експлоатация, а екипите на „Сиела Норма“ реагират на място и възстановяват работата им в кратки срокове.

Сред по-често срещаните проблеми са неправилно изписани дата и час върху разписките, които се коригират чрез повторно сверяване. Това не налага изтегляне на машините от употреба. Други случаи са свързани с невъзможност за стартиране на устройството, най-често заради разредени батерии при липса на електрозахранване през нощта, особено в училищни сгради.

До момента няма данни за софтуерни проблеми, допълват от министерството. Информацията беше потвърдена и от служебния вътрешен министър Емил Дечев.