Очаква се левите социалдемократи, които са най-голямата партия в коалицията, да поискат оставката на Боложан от дясноцентристката Либерална партия по време на вътрешнопартийно гласуване. Премиерът обаче вече е заявил, че няма да подава оставка. В резултат на това социалдемократите вероятно ще изтеглят своите шестима министри от кабинета, което би оставило правителството без парламентарно мнозинство и би задълбочило кризата.

Въпреки че досега подкрепяха мерките за намаляване на бюджетния дефицит, СДП е все по-притеснена от загуба на електорална подкрепа в полза на крайната десница, макар следващите парламентарни избори да са чак през 2028 г.

Кредитните агенции вече са оставили Румъния на последното стъпало на инвестиционния рейтинг, след като кабинетът на Боложан увеличи данъци и започна съкращения на разходите с цел овладяване на най-големия дефицит в ЕС. В същото време обаче те предупреждават, че политическата нестабилност остава ключов риск.

Допълнителен натиск идва и от изискванията на ЕС: ако до август не бъдат проведени нови реформи, страната рискува да загуби около 11 млрд. евро по линия на европейския план за възстановяване. Освен това Румъния трябва да подпише и договори за 16,6 млрд. евро в рамките на новата отбранителна инициатива SAFE.

Президентът на Румъния Никушор Дан се опита да успокои инвеститорите, като заяви, че управляващите партии са единни по въпросите за европейските фондове и бюджетната дисциплина. Той обаче призна, че политическа криза е вероятна, но подчерта, че в ключовите политики има предвидимост.

Пазарите реагираха негативно – разликата в доходността на румънските облигации с падеж 2036 г. се увеличи значително.

Междувременно премиерът Боложан заяви, че при нужда ще назначи временни министри от настоящия кабинет, които да поемат ресорите за срок до 45 дни.

Опозиционният крайнодесен Алианс за обединение на румънците, който води в социологическите проучвания, може да внесе вот на недоверие, а същото може да направи и Социалдемократическата партия. Ако двете формации обединят усилия, правителството ще падне и страната ще навлезе в продължителни преговори за нова коалиция.

Без социалдемократите обаче не може да бъде сформирано проевропейско мнозинство, тъй като те са най-голямата парламентарна сила с около 28% от местата.

Президентът Дан, който има правомощието да номинира премиер, заяви, че четирите коалиционни партии нямат алтернатива освен да продължат да управляват, като изключи възможността за кабинет, подкрепен от крайната десница.

Румъния никога досега не е провеждала предсрочни парламентарни избори.