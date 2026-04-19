Полицията евакуира 60 чужденци от аварирал автобус в тунел „Траянови врата“

Около 60 чуждестранни граждани бяха изведени безопасно от аварирал автобус в тунел „Траянови врата“ на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.
 

Сигналът за инцидента е подаден около 18:00 ч. на телефон 112. На място незабавно са изпратени два екипа на „Пътна полиция“, както и служители на Областното пътно управление. Полицаите са помогнали на пътниците да напуснат автобуса и са организирали движението, за да се гарантира безопасността им.

 

Авариралото превозно средство е било изтеглено извън тунела със специализирана техника. Малко по-късно превозвачът е осигурил друг автобус, с който пътниците са продължили пътуването си.

 

Впоследствие шофьорът на автобуса отново се е обадил на телефон 112, за да изрази благодарност към полицията и останалите служби за бързата реакция.

 

Заради инцидента движението в тунела временно се е осъществявало само в една лента.

