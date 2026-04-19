Сигналът за инцидента е подаден около 18:00 ч. на телефон 112. На място незабавно са изпратени два екипа на „Пътна полиция“, както и служители на Областното пътно управление. Полицаите са помогнали на пътниците да напуснат автобуса и са организирали движението, за да се гарантира безопасността им.

Авариралото превозно средство е било изтеглено извън тунела със специализирана техника. Малко по-късно превозвачът е осигурил друг автобус, с който пътниците са продължили пътуването си.

Впоследствие шофьорът на автобуса отново се е обадил на телефон 112, за да изрази благодарност към полицията и останалите служби за бързата реакция.

Заради инцидента движението в тунела временно се е осъществявало само в една лента.